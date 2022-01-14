Астроном Владимир Сурдин: У человечества есть шанс пережить столкновение с аналогом кометы из фильма “Не смотрите наверх!”

Сам сюжет картины был завязан на астрономии: группа ученых обнаружила комету, которая несется прямо на Землю и через 6 месяцев уничтожит нашу планету. Фото: Shutterstock

Накануне Нового года вышел звездный научно-фантастический фильм “Не смотрите наверх" (“Don’t Look Up”). Звездный не только потому что в съемках участвовали голливудские “суперстар” первой величины: Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс, Кейт Бланшет, Мерил Стрип. Сам сюжет картины был завязан на астрономии: группа ученых обнаружила комету, которая несется прямо на Землю и через 6 месяцев уничтожит нашу планету. Главный герой профессор астрономии Рэндалл Минди (Ди Каприо) и его аспирантка (Лоуренс) пытаются предупредить человечество, ведь еще есть шанс сбить комету ядерными ракетами, но… всем пофиг! Политикам наплевать, потому что скоро президентские выборы, телевизионщики делают кислые лица, потому что у передач с учеными рейтинги ниже, чем у ток-шоу про светских персонажей, а простые зрители (точь в точь, как антипрививочники) вообще не понимают, о какой опасности талдычит бородатый дядька. По мнению части обывателей, ученые просто пиарят открытую ими комету…

Фильм стал событием, он был выдвинут в четырех номинациях на премию “Золотой глобус” и поставил рекорд по недельным просмотрам среди фильмов платформы Netflix. Мы решили посмотреть на кино глазами профессионального астронома и попросили высказать свое мнение кандидата физико-математических наук, старшего научного сотрудника Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга, доцента физического факультета МГУ Владимира Сурдина.

Почему персонаж Ди Каприо для научного мира - мертвец

- Владимир Георгиевич, все ли в фильме в порядке с астрономической частью сценария?

- С точки зрения достоверности у меня противоречивые впечатления. Ошибки и натяжки в деталях я в расчет не беру, потому что это неизбежно для художественного произведения, режиссерам надо создать красивую картинку. Причем видно, что у них в команде были ученые, и продюсеры потратили немалые деньги, чтобы все выглядело по-настоящему. Съёмочная группа вылетала на Гавайи, где находится 8,2-метровый японский телескоп “Субару”, который входит в число четырех лучших телескопов мира. И ряд сцен снимали прямо в обсерватории Мауна-Кеа на вершине одноименного вулкана. Но, с другой стороны, некоторые вещи профессиональному человеку режут глаз. Например, герой Ди Каприо, разговаривая по телефону с сотрудником Управления планетарной защиты, говорит: “Вы меня не знаете, я давно не публиковался…!”

Главный герой профессор астрономии Рэндалл Минди (Ди Каприо) и его аспирантка (Лоуренс) пытаются предупредить человечество

- И что тут криминального?

- Вы так говорите, потому что не понимаете, как устроена современная наука. Человек, который в американской науке не публикуется несколько лет - это мертвец. Его не существует! У нас ещё как-то можно протянуть, если у тебя не выходят статьи в научных журналах, и то уже тяжело. А в Америке это необходимое условие существования научного сотрудника любого уровня. Нет публикаций? Все – ты не получишь ни должность, ни профессорскую ставку, не сможешь преподавать. И, естественно, тебя никто и близко не подпустит к телескопу такого уровня, как “Субару”. Туда допущены только суперастрономы!

- Ну, это скорее объясняется характером персонажа, которого играет Ди Каприо. Его профессор Минди – человек неуверенный в себе, не умеет вести себя на публике, подвержен паническим атакам…

- Мне кажется Ди Каприо не попал в роль, он играет типаж далекий от классического астронома. Что такое астрономия? Ты сидишь на вершине горы, смотришь на звезды, разговариваешь с вечностью, вся эта суета далека от тебя… Поэтому среди нас я не встречал неврастеников, глотающих пачками успокоительные таблетки. Мои коллеги, как правило, уравновешенные спокойные люди, ритм жизни к этому предрасполагает. Опять же, главный герой университетский преподаватель. Это профессия сродни актерской, ты должен держать зал, понимать, что и в какой момент надо сказать, как себя подать… Профессор, который потеет и заикается при виде публики, просто не выживет. За профессию было немного обидно.

Главный герой профессор астрономии Рэндалл Минди (Ди Каприо) и его аспирантка (Лоуренс) пытаются предупредить человечество, ведь еще есть шанс сбить комету ядерными ракетами, но… всем пофиг! Фото: кадр из фильма

Мысль, что ученых никто не слышит, не верна

- Возможно, профессор-мямля нужен был, чтобы объяснить зрителю, почему ученые не смогли донести до окружающих простую мысль, что планета в смертельной опасности?

- Я понимаю, в фильм заложена идея: ученых никогда не слушают. СМИ неправильно передают то, что ученый хочет рассказать обществу. Политики не слушают, потому что для них важны другие вещи: власть, деньги, рейтинги. В фильмах об учёных американцы эту идею часто проводят.

- Они этот момент верно поймали?

- Думаю, что нет. В конце декабря состоялось грандиозное событие в научном мире – запуск в космос самого совершенного телескопа, названного именем Джеймса Уэбба. Широкая публика этого имени у нас раньше не слышала, хотя профессионалы, естественно, знали о нем. Это администратор NASA, который в 60-70 годы сумел пробить в Америке эпоху первых космических полетов. Это был великий человек, потому что тогда в разгаре была война во Вьетнаме, и американской администрации было совершенно наплевать, куда и какие спутники полетят, потому что их в первую очередь интересовало оружие, ядерные ракеты и подводные лодки. Какая к черту Луна? Война идет! И Джеймс Уэбб сумел интересы науки пролоббировать через все эшелоны власти и добиться финансирования программы “Аполлон” и других космических программ. Уэбб не ученый, он не совершал открытий, но он выдающийся администратор и в науке это сегодня очень важная позиция в диалоге между учеными, политиками и инвесторами. Благодаря таким людям ученых слышат и мы, пусть медленно и со скрипом, но становимся все более развитой цивилизацией. Кстати, прообраз Джеймса Уэбба есть в фильме – это темнокожий доктор Оглторп, глава Управления планетарной защиты. Он понимает весь расклад, но у него нет власти, и он ничего не может сделать.

Сюжет картины был завязан на астрономии

Динозавры не выжили, а мы сможем

- Если бы ситуация из фильма сегодня стала реальностью, мы могли бы справиться с угрозой?

- У нас не было бы шансов. Там ядро кометы, 10-километровая каменная глыба, а мы и с километровыми-то ничего не сможем сделать.

- Столкновение будет фатально для нас?

- В истории Земли уже были случаи, когда падали такие 10-километровые глыбы. Половина биосферы вымирала вместе с динозаврами, но их же никто не предупреждал и не защищал. А у человечества есть реальный шанс, что какая-то довольно большая группа переживёт эту катастрофу. Она фатальна для растений, у которых вегетационный период длится в течение года и им надо обязательно расцвести весной. А когда астероид упадет, возникнет что-то типа ядерной зимы. Из-за огромного взрыва и пожаров в атмосферу Земли будет выброшено огромное количество гари и пепла. Солнечный свет не будет достигать поверхности. На планете сильно похолодает, и этот апокалипсис будет длиться полтора-два года, пока все не уляжется. Пересидеть это время в подземных убежищах вполне возможно. В Америке в 60-е годы, когда они нас боялись, бункеры были вырыты чуть ли не в каждом дворе. У нас, например, в Якутии есть огромные хранилища в вечной мерзлоте с запасами еды и вещей первой необходимости на случай войны. За счёт таких запасов и убежищ десятая часть человечества спокойно выживет. Но больше и не надо для дальнейшего биологического развития.

КСТАТИ

NASA в своем Твиттере предупредило, что 18 января на расстоянии 1,2 миллиона километров от Земли пролетит астероид 7482 (1994 PC1). Его диаметр около 1 километра. Это небесное тело хорошо изучено специалистами по планетарной защите и не представляет опасности для Земли. Но астероид намекает - не надо терять бдительности, товарищи!