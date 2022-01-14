НАСА: километровый астероид приблизится к Земле 18 января 2022 года

Приближающийся к Земле астероид классифицируется как "потенциально опасный" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Астероид 7482 приближается к Земле, сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА). По данным организации, ближе всего к Земле он окажется во вторник, 18 января 2022 года.

Его размер превышает километр. По подсчетам специалистов, астероид пролетит в двух миллионах километров от планеты. Это расстояние в пять раз выше дистанции от Земли до Луны.

Отметим, что астероид 7482 открыл астроном Робертом Макнотом в 1994 году. Космическое тело классифицировано как потенциально опасное.

По данным НАСА, из всех астероидов, приближающихся к Земле в 2022 году 7482 является самым крупным.

Как писал сайт kp.ru, пресс-служба МЧС России опровергла причастность ведомства к прогнозам об угрожающем Земле астероиде. Ранее СМИ со ссылкой на Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) сообщили, что очень опасный астероид под названием "Апофис" весом около 27 миллионов тонн весной 2029 года очень близко подлетит к Земле.