Шарф и воротник больше не работают: могут ли в Москве оштрафовать за тканевую маску

Охранники в торговых комплексах стали довольно пристально следить за безмасочниками. Причина простая: слишком большие штрафы и угроза закрытия торговой точки на 90 суток Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несколько читателей kp.ru поделились «злоключениями», с которыми они столкнулись в январе в Москве. В аэропорту Внуково отказались зарегистрировать на рейс подростка в горнолыжной бандане-трубе. Потребовали надеть медицинскую маску. Пришлось бежать в аптеку.

Другого москвича не пустили в вестибюль МЦК из-за тканевой маски. Тоже потребовали медицинскую.

Ряд европейских стран (Румыния, Австрия, Германия) объявили запрет на использование тканевых масок. Авиакомпании Lufthansa, Air France и Finnair — все выполняют рейсы, в том числе из Москвы — также запретили шарфы и тканевые маски на своих перелетах.

Похоже, все идет к тому, что требования к средствам защиты будут ужесточать. Корреспондент kp.ru отправился в собственный рейд, чтоб в очередной раз проверить, как соблюдают масочный режим москвичи.

ОХРАННИКИ ТЦ СТАЛИ СТРОЖЕ

Супермаркет у дома. 8 из 17 покупателей магазина придерживаются тактики: по залу без маски или в спущенной. Когда подходишь на кассу — натягиваешь. И не важно, какая маска — разрешают все.

ТЦ «Сокольники». При входе охранник грудью закрывает вход тем, кто без маски. Но к тканевым не придирается. Некоторые упираются, но большинство покорно достают зажульканную маску из кармана.

Вообще охранники в таких комплексах стали довольно пристально следить за безмасочниками. Причина простая: слишком большие штрафы и угроза закрытия торговой точки на 90 суток, если внезапная ревизия найдет нарушения масочного режима в магазине.

А вот на станциях метро и на МЦК (мы несли дежурство на станции «Черкизовская») никаких конфликтов не заметили. Секьюрити при входе напоминают о ношении масок, но не докапываются — из чего она сделана.

ВАС СНИМАЕТ КАМЕРА КОНТРОЛЕРА

Посмотрим, что говорят официальные бумаги и сами контролеры.

В конце 2020 года Верховный суд обнародовал решение: если в регионе действует масочный режим, то посетителя без маски можно не обслуживать. Правда, в тексте решения говорилось о торговых точках, о транспорте ни слова. Зато есть постановление главного санитарного врача Москвы от октября 2020 года, в котором сказано, что пассажиров без масок нельзя допускать в транспорт, даже если билет оплачен.

Чаще всего за отсутствие маски или маску на подбородке (о том, что теперь карают «подбородочников» мы писали в октябре прошлого года) в Москве штрафуют инспекторы ОАТИ (Объединение административно-технических инспекций) — они проводят рейды в магазинах, общественных местах — и ГКУ «Организатор перевозок», контролеры, которые ловят безбилетников в транспорте.

Когда инспекторы составляют протокол, то проговаривают, что маски нужно носить по указу мэра Москвы (№55-УМ от 7 мая 2020 года). В нем сказано: в транспорте и общественных местах необходимо надевать «индивидуальные средства защиты органов дыхания (маски, респираторы)».

В указе нет разъяснений, что понимать под маской. Но с другой стороны, банданы и натянутые на рот воротники, шарфы даже в бытовом понимании не считаются маской.

Мы связались с рядовыми контролерами, которые проводят рейды в Москве.

— У нас нет особых распоряжений касательного вида масок, - говорят сотрудники. - Слишком сложно с юридической точки зрения составить такой норматив. Сейчас указание одно: если человек без маски, она спущена или он использует шарф или воротник вместо маски — составлять протокол. Иногда мы пытаемся ограничиться замечанием и просим надеть маску. Если человек игнорирует просьбу, выписываем штраф (4000 — 5000 руб. — прим. авт.). Обжаловать его сложно, так как сейчас у всех контролеров и инспекторов при себе видеорегистраторы, и на записи четко видно, что человек без маски.

Похоже, все идет к тому, что требования к средствам защиты будут ужесточать Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЧТО ГОВОРИТ ВОЗ

Всемирная ассоциация здравоохранения на протяжение ковидного 2020-го несколько раз меняла свои рекомендации. Обвинить международную организацию в непостоянстве сложно. Зараза тогда только начинала шествие по миру и была недостаточно изучена.

Последние рекомендации гласят: «Носить маски в условиях значительного скопления людей. При наличии сомнений следует носить маску из соображений безопасности». ВОЗ даже советует носить маску на людной улице.

Что касается типов масок, организация просит доверять «национальным стандартам». Правда у нас они не прописаны. ВОЗ рекомендует и тканевую маску (трехслойную: хлопок+полипропилен+полиэфир; стирать с мылом не реже раза в день), и медицинскую (хирургическую) трехслойную маску. Не рекомендуют только маски с клапанами для дыхания.

Прямая речь

«ПОКАЗАТЕЛЕН ОПЫТ КИТАЯ»

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в разговоре с kp.ru поделился:

— Пока я не видел научных данных применительно к типу маски и ее защитному свойству от ковида. Хотя различие однозначно есть.

Если вы добросовестный гражданин, то меняете одноразовую маску каждые два-три часа. На рабочий день нужно 6-8 масок. Мы к такому не готовы. Поэтому я не вижу большого вреда в том, чтобы использовать хотя бы многоразовые маски. Для меня показательным является опыт Китая. В стране не вводят ограничений касательно масок, но на сегодняшний день у них 104 тысячи заболевших за два года (в КНР при обнаружении заболевших вводят жесткие локдауны, тотальную вакцинацию и принудительные карантины — прим. авт.)

Поэтому тип маски не принципиален. Давайте использовать хотя бы то что у нас есть.