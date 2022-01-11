В Европе запрещают тканевые маски. Чем они плохи и могут ли защитить от «Омикрона»

Европа переходит на более высокий уровень индивидуальной защиты Фото: EAST NEWS

С 8 января в Румынии запрещено носить многоразовые тканевые маски - появление в подобной где-то в публичном месте будет расценено как отсутствие средства индивидуальной защиты, которое карается штрафом в 600 евро. Население и гости страны в общественных местах обязаны прикрывать органы дыхания не просто масками, а масками хирургическими с маркировкой N95 - таких, которые используются врачами при проведении операций, и респираторов второй степени защиты FFP2 (маркировка указывается на этикетках или частях средства защиты - прим. Ред.). Похожее правило вводится с 25 января в Австрии, где «вне закона» также становятся простые одноразовые маски и текстильные маски. С 1 февраля к ним присоединится и ФРГ.

Европа переходит на более высокий уровень индивидуальной защиты в связи с распространением более заразного, чем предыдущие варианты коронавируса, штамма Омикрон. Рекорды заболеваемости ставят Дания, Франция, Великобритания. Пример США, где в связи с распространением варианта Омикрон заболевают 800 - 900 тысяч человек в сутки, а в отдельные дни доходило и до миллиона новых инфицированных, заставляет задуматься и ввести предупредительные меры.

Начнет ли свое массовое распространение Омикрон в России, только вопрос времени. По экспертным оценкам, резкий скачок заражений мы увидим уже к концу января. Быть может, и нам, не дожидаясь предписаний сверху, стоит подумать о том, чтобы повысить уровень индивидуальной защиты? На вопросы kp.ru ответил кандидат медицинских наук, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, ведущий врач иммунолог-аллерголог, инфекционист Георгий Викулов.

- Георгий Христович, почему в Европе настаивают, что в в общественных местах лучше носить именно респираторы и хирургические маски?

- Все просто, у них выше уровень защиты. Несколько международных научных работ подтвердили это предположение. Это доказательные исследования, которые говорят о том, что респираторы второй степени уровня защиты, то есть FFP2 и N95, обладают более выраженной защитой (по сравнению с тем, что мы в обиходе называем одноразовыми масками и по сравнению с тканевыми масками, - прим. ред.), они более эффективны в предотвращении заражения респираторными вирусами, включая вирусы гриппа и коронавирус SARS-CoV-2.

-А за счет чего там лучше защита?

- По-моему, очевидно, что, например, противогаз и противочумный костюм отличаются по степени защиты от обычной одноразовой маски. Уровень защиты – это способность не пропускать биологическое вторжение, инфекционный возбудитель, а также высокая возможность фильтрации поступающего воздуха и защиты верхних дыхательных путей.

О сколь-нибудь значимом защитном эффекте обычной тканевой маски говорить не приходится, поскольку поры в ней видимы обычным невооруженным глазом, и преодолеть такой барьер инфекционный возбудитель, очевидно, может без особого труда.

В стандартной одноразовой маске из нетканого материала три слоя. А в хирургической - как минимум четыре, между внутренним и внешними есть еще фильтр и противожидкостный слой, защищающий доктора от брызг биологической жидкости пациента. За счет этих внутренних вставок хирургическая маска более безопасная.

- А у нас сейчас что в маршрутках, что в метро – хоть в каких-то масках меньше половины пассажиров. Можно ли нам если не предупредить распространение Омикрона, то хотя бы себя подстраховать?

Все меры профилактики давно известны, уверен врач.

- Важно исключать контакты с заболевшими, правильно использовать средства индивидуальной защиты с высокой степенью эффективности (важно, чтобы маска и респиратор плотно прилегали к лицу, закрывали нос, рот, подбородок, - прим. ред.). Обязательно привейтесь, если нет индивидуальных противопоказаний.

Если вы посещаете общественные места, то смотрите, насколько там велик риск заразиться. Ученые изучали, где риск инфицирования особенно велик. Так вот опаснее всего оказалось в кинотеатрах, на вечеринках, там, где скапливается много людей и при этом нет возможности соблюдать дистанцию, а помещение не проветривается или проветривается слабо. Там особенно важно соблюдать все рекомендации по ношению масок и мытью рук (а при недоступности воды и мыла стоит пользоваться антисептиком).

К сожалению, в России много отрицателей любых противоэпидемических мер. Людей часто не убеждает даже то, что правомерность требования носить маски была подтверждена Верховным судом. Пациентское движение подавало иск, настаивая, что нарушены права человека. Дело дошло до верховного суда, где обычно очень внимательно рассматриваются подобные запросы. И очень часто суд выступает на стороне граждан. Но здесь после того как были выслушаны доводы всех сторон, включая Минздрав и Роспотребнадзор, требование было оставлено в силе: маски в общественных местах необходимы.

ВАЖНО! Про степень защиты можно узнать из маркировки на упаковке респиратора или маски. По стандартам Роскачества, обозначение FFP1 означает защиту от 80% частиц, FFP2 - от 94% и FFP3 - от 99% частиц.

КСТАТИ

Конечно, респираторы значительно дороже тоненьких одноразовых масок. Покупать их - настоящее разорение. Поэтому многие используют их многократно. Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) даже выпустил специальные рекомендации, как правильно обеззаразить респиратор, чтобы можно было использовать его повторно. Метод назвали «циркуляция CDC».

Найдите 7 бумажных пакетов (из обычной крафтовой бумаги или подойдет бумажный конверт большого формата). Подпишите их в соответствии с днями недели. Сложите все 7 пакетов в подходящий ящик, чтобы они не лежали вповалку, а четко стояли, как в картотеке. Ящик поставьте в хорошо проветриваемое не влажное место (солнечный свет не нужен). Затем в каждый пакет опустите по новому респиратору. Утром перед выходом из дома берете СИЗ с названием дня недели, вечером, вернувшись, опускаете его в тот же пакет. Затем тщательно моете руки с мылом. Завтра утром надеваете свежий респиратор в соответствии с днем недели. Так каждое из средств защиты успеет отлежаться 7 дней и стать безвредным - вирусные частицы высохнут и не будут представлять опасность.