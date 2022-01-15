Повышение пенсий будет оформлено с 1 января Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пенсии неработающих пенсионеров в этом году вырастут на 8,6% - с таким предложением обратился к правительству Владимир Путин. Повышение пенсий в России в 2022 году выше не только инфляции прошлого года (она составила 8,4%), но и той индексации, которая планировалась раньше. Кому, когда и на сколько поднимут пенсии? Отвечаем на основные вопросы, волнующие наших читателей.

1. Какой будет прибавка?

С 1 января пенсии проиндексировали на 5,9% (в деньгах это около тысячи рублей в среднем на каждого). Такая цифра была заложена в бюджете, который приняли еще осенью. Тогда не было ясно, какой именно будет инфляция по итогам года. Поэтому решение о дополнительной индексации отложили до января. Теперь власти в ускоренном порядке примут законопроект о внесении изменений в бюджет. По нему прибавка к пенсии увеличится до 8,6% по сравнению с прошлым годом. За счет этого страховые пенсии по старости вырастут еще примерно на 500 рублей. И средняя прибавка в этом году, по сравнению с прошлым, составит 1500 рублей.

- С учетом дополнительной индексации средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера по старости составит в 2022 году 18 984 рубля, - заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

2. Как узнать, сколько конкретно мне прибавят?

Все зависит от той пенсии, которую вы получаете сейчас. У каждого пенсионера она разная, потому что зависит от накопленных пенсионных баллов. А они, в свою очередь, - от стажа, официальной зарплаты и льготных коэффициентов. Относительная прибавка будет одинаковой – на 8,6%. Но если один человек получал в прошлом году 12 тысяч рублей, а другой – 20 тысяч, то в рублях прибавка будет отличаться.

3. Когда произойдет индексация?

Все зависит от того, как быстро чиновники правительства составят текст законопроекта, и как быстро его примут депутаты и сенаторы. Учитывая социальную важность документа, властям под силу сделать это за две-три недели. То есть, дополнительную прибавку пенсионеры, скорее всего, получат с февраля.

4. Компенсируют ли за январь?

Повышение пенсий будет оформлено с 1 января. Однако пенсии за первый месяц этого года уже выплачены, причем с учетом более низкой прибавки в 5,9%. Как быть с разницей в 2,7%? Об этом пока не объявлено, но эксперты считают: пенсионеры могут получить доплату уже совсем скоро.

- Деньги могут прийти за январь в виде дополнительной выплаты. Но, скорее всего, просто эта сумма будет доплачена в февральской пенсии, которая всем неработающим пенсионерам будет пересчитана по ставке индексации 8,6%, - объяснил в эфире радио «КП» Александр Сафонов, профессор Финансового университета при правительстве РФ.

5. Скольких людей это коснется?

Порядка 30 млн человек. Это неработающие пенсионеры, которые получают деньги из Пенсионного фонда России. Военные пенсионеры стоят особняком. Им пенсии платят их силовые ведомства (Минобороны, МВД, ФСБ и т.д.). В 2022 году их тоже поднимут выше инфляции. Об этом президент Владимир Путин заявил на большой пресс-конференции в декабре. Но окончательные цифры пока не определены.

6. Откуда возьмут деньги?

Главное: повышать налоги не придется, в бюджете денег достаточно. Всего на дополнительную индексацию потребуется 172 млрд рублей. Такую цифру озвучили в Минфине. За прошлый год профицит (превышение доходов над расходами) составил около триллиона рублей. В этом году тоже прогнозируется солидный плюс – 1,3 трлн рублей.

7. А может случиться, что прибавки у меня не будет?

Теоретически — да. Это может быть связано с двумя причинами.

Первая – вы работающий пенсионер. Этой категории ежегодная индексация не полагается.

Вторая – ваша пенсия ниже прожиточного минимума. Сейчас происходит следующим образом. Допустим, если вашего стажа и баллов хватило лишь на пенсию в 10 тысяч рублей, а прожиточный минимум в регионе составляет 12 тысяч, то государство каждый месяц добавляет недостающие 2 тысячи. Это сделано для того, чтобы помогать малоимущим и бороться с бедностью. В этом случае ежегодная прибавка увеличит лишь номинальную сумму пенсии. А фактическая «сумма на руки» не изменится - она останется на уровне прожиточного минимума (тех самых 12 тысяч). Правда, этот уровень тоже каждый год меняется в сторону увеличения.

8. Добавят ли работающим пенсионерам?

В России около 40 млн пенсионеров. Из них 10 млн продолжают трудиться и получать официальную зарплату. Для этой категории россиян ежегодное повышение пенсий отменили в 2016 году. Объяснение было такое: у этих людей есть два источника дохода, поэтому в совокупности они все равно получают больше неработающих пенсионеров. За счет этого планировалось более высокими темпами повышать пенсии последних. Это и происходило. Индексация для неработающих пенсионеров в последние годы превышала официальную инфляцию.

Тем не менее, многие эксперты до сих пор считают отмену индексаций для работающих пенсионеров не совсем справедливой. В Госдуме разные группы депутатов подавали с десяток законопроектов, предлагающих уравнять работающих и неработающих пенсионеров в правах. Но пока воз и ныне там.

Но это не значит, что в будущем работающий пенсионер не «почувствует» на себе все предыдущие индексации.

- В отношении работающих пенсионеров существует такое правило. Как только человек оставляет работу, в Пенсионный фонд приходит информация, что он уже не трудится. По истечении квартала происходит перерасчет пенсии. И в нее включат все пропущенные индексации. Таким образом, его пенсия будет «осовременена» до уровня неработающих пенсионеров. Причем это делается автоматически. Для этого в ПФР существуют специальные расчетные программы. Никто не будет забыт и оставлен в стороне, - заверил Александр Сафонов.

Правда, небольшая ежегодная прибавка у работающих пожилых людей все же осталась. Ее производят в августе. Это так называемая переоценка трудовых прав. Конкретная индексация зависит от зарплаты пенсионера, которую он получил в предыдущем году. Максимум в 2022 году – 320 рублей. Столько можно получить при зарплате в 39 тысяч рублей в месяц и выше. При зарплате в 12 тысяч рублей прибавка будет меньше – около 100 рублей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Рост пенсий по годам

Как росли пенсии в прошлые годы и как вырастут в этом

По данным ПФР и Росстата.

* имеются в виду пенсии неработающих пенсионеров.