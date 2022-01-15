Русскоязычная пресса на Украине приказала долго жить

С 16-го января этого года в стране запрещено выпускать газеты и журналы на русском языке Фото: Shutterstock

Русскоязычная пресса Украины умерла. Она была вполне жизнеспособна, могла бы еще жить и жить. Но с 16-го января этого года в стране запрещено выпускать газеты и журналы на русском языке, если они не напечатали точно такой же тираж га государственном – украинской мове. Последний русскоязычный номер "КП в Украине" вышел в конце декабря прошлого года. И теперь печатная версия газеты будет выходить только на украинском, потому что два тиража газете просто не потянуть финансово.

– У нас есть ядро, которое привыкло читать издание в его нынешнем виде. Всегда болезненно реагируют, когда мы убираем какие-то постоянные рубрики или меняем телепрограмму, - прокомментировала сложившуюся ситуацию главный редактор "КП в Украине" Оксана Богданова. - Принесет ли украиноязычная версия новых читателей? Я надеюсь, что те, кто принимал решение о переводе печатных СМИ на украинский язык, массово подпишутся на 10–15 изданий минимум на год.

Только вот даже если это сделают все, кто продвигал и принимал такое решение, вряд ли смогут на хоть что-то повлиять. Даже если будет несколько сотен. Потому что десятки, а то и сотни, но тысяч прекратят получать газеты по подписке или покупать их. А это не только читатели, но и типографии со штатом работников, продавцы, распространители, в целом - тысячи рабочих мест. И налоги, налоги, которых тоже больше не будет.

Еще хуже тем, кто печатает сборники кроссвордов и их составителям. Они ведь теперь тоже должны быть на мове. Разрешается не дублировать на украинском прессу на языках ЕС, нацменьшинств и английском, но русский без мовы – под запретом.

В недоумении украинские евреи. Центральная газета украинских евреев «Киев еврейский» издается на русском, как и издаваемые Объединенной еврейской общиной Украины журнал «Ты — еврей!» и Еврейской конфедерацией Украины - «Еврейский обозреватель».

Рабочие места, налоги, читатели – плевать. Не до экономики, когда решается наиглавнейшая задача украинской власти – воспитание украинского подвида "гомо свидомуса". Власть четко обозначила – пока в стране существует русскоязычие эта задача не может считаться выполненной. И делает все для ее решения: сначала запретили газеты и журналы из России, затем ввели языковые квоты на ТВ и радио, потом запретили преподавание в школах на русском языке, вытеснили русский язык из сферы обслуживания, а теперь и до прессы на русском добрались.

Пока еще остаются две уловки в попытках сохранить себя – сайты изданий и местная пресса. Если газеты перерегистрировать в местные или региональные СМИ, то ограничение по языку наступит для них не сейчас, а в 2024. Но ведь это просто унизительно, например, перевести "КП в Украине" в статус какой-нибудь "местечковой". Да и сайтам на русском, похоже, осталось недолго жить.

Но самое интересное, что и в этих условиях русский язык продолжает на Украине жить. "Патриоты" жалуются, что больше половины детей предпочитают говорить на русском, больше половины населения до сих пор говорят на русском дома, а на днях во Львове побили активиста, который возмутился исполнением песен Лепса в караоке-клубе на русском языке. Во Львове.

Только вот от русского языка на Украине никуда не деться. И даже если усилия нынешней власти увенчаются успехом, то через сколько-то лет на Украине вновь станет актуальным Маяковский: "Я русский бы выучил только за то…"