«Деньги и секс — разные вещи»: Анастасия Волочкова рассказала про кольцо за 60 миллионов рублей и нашла нового молодого бойфренда

Анастасия решила зачитать стишок о себе

В самое популярное развлекательное шоу русскоязычного сегмента Youtube «Что было дальше?» приходила Анастасия Волочкова. С самого начала комики заявили, что гостья может чувствовать себя, как дома, и показали, где кусты.

В знак уважения воронежский комик Илья Макаров даже поставил рядом с Волочковой пальму в горшке, чем сразу произвел на нее неизгладимое впечатление. Чем дальше, тем больше комики развивали идею о том, что огромный рыжебородый холостяк Макар (так зовут юмориста коллеги и друзья) идеально подошел бы габаритной и незамужней Анастасии в качестве мужчины мечты. 30-летний парень был довольно угнетен затянувшейся шуткой, но азартной 45-летней балерине затея пришлась по душе: она старалась подыгрывать.

- Красивый, яркий, с юмором, - презентовал себя Макаров, тоже войдя в раж.

- Почему нет? - ответила с ходу Волочкова.

- Можно ему дать, к примеру? - не уточняя, что имеется в виду, спросил Алексей Щербаков.

- Ты знаешь, - парировала Анастасия, ловко вспомнив хохму школьных времен. - Если будешь всем давать, то сломается кровать.

- А деньги же очень важны, да? Можно и без денег давать? - напирали юмористы.

- Нет, деньги, конечно, важны, это сильная энергия, - ненадолго смутилась балерина. - Яркий секс с красивым мужчиной и большие деньги - это тоже разные вещи.

Красивый, яркий, с юмором, - презентовал себя Макаров

Вот такой веселый выпуск был. Умора. А какие истории рассказала балерина! И про то, как отдыхала с мужчинами на яхте в турецкой Алании, и как ее якобы в угаре кутежа потеряли на ресепшене, и про подаренное ухажером кольцо за 60 миллионов рублей, и про Никиту Джигурду тоже. Чего только не услышали комики в тот вечер (эпизод вышел 13 января и уже набрал почти 12 миллионов просмотров). Разумеется, не обошлось и без фирменного шпагата.

Кроме того, несмотря на отсутствие табуретки в студии, Анастасия решила зачитать стишок о себе, написанный поэтом Орлушей. Чтобы всех рассмешить еще сильнее.

«Я — Анастасия Волочкова,

Папа мой – Порфирий Иванов (в оригинале — Волочков, но балерина решила зачем-то записать в отцы известного проповедника экстрим-ЗОЖ, который ходил зимой по снегу в одних трусах - Авт.),

Ближе к финалу выпуска «молодожены» Волочкова и Макарова аккуратно обнялись, но все же не поцеловали друг друга

Жизнь моя сложилась бестолково

Я влюбляюсь только в м*даков».

Ближе к финалу выпуска «молодожены» Волочкова и Макарова аккуратно обнялись, но все же не поцеловали друг друга, потому что свидания, как подчеркнула Анастасия, еще не было. В знак теплой дружбы она подарила ему фонарик, а он ей — бокалы.

- И у нас будет светло и из чего пить, - резюмировал Илья.

- И не говори! - поддержала Анастасия. - В комнате так ставишь, выключаешь — и романтика!