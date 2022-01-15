Российский онлайн-киносервис дал денег Гаю Ричи на военную агитку про вывод войск США из Афганистана

Фото: Кадр из фильма "Морпехи"

Российские киноделы продолжают покорять Голливуд — для Netflix отснята экранизация «Анны Карениной», Саша Петров получил главную роль в сериале для этого же стримингового сервиса, «Эпидемию» продали им же за полтора миллиона долларов — и наоборот: наши продюсеры не стесняются вкладываться в зарубежные проекты.

Одним из таких станет «Переводчик» — военная драма Гая Ричи, в производстве которой активно поучаствовал «Кинопоиск». Компания проспонсировала проект вместе с мировыми гигантами MGM и Amazon. Разумеется, российский сервис и получил права на показ картины на территории РФ и стран СНГ (кинопрокат, ТВ, интернет).

Фото: кадр из фильма.

Видимо, речь идет об успешном репутационном и маркетологическом шаге, поскольку сумма вложений не называется: наши теперь и Голливуд спонсируют! Издание Deadline пишет, что половину бюджета закрыл Amazon, а от «Кинопоиска» поступила «значительная» сумма.

Идеологически выверенный фильм Гая Ричи с рабочим названием «Переводчик» покажет события, происходившие в в Афганистане во время вывода американских войск в 2021 году. Главный герой — сержант Джон Кинли (Джейк Джилленхол), который попал в засаду вместе с местным переводчиком Ахмедом. Военный хочет помочь афганцу, потому что тот, как водится в голливудских фильмах, спас жизнь сержанту в свое время. Ахмед должен был получить убежище в США, но ему отказали, поэтому Кинли уже в статусе отставника возвращается в Кабул, чтобы вытащить товарища.

Фото: кадр из фильма.

Такая проблема и правда имело место, когда десятки тысяч афганских граждан, сотрудничавших с американским правительством и натовской военной организацией ISAF, пытались покинуть страну через аэропорт Кабула, чтобы не попасть под суд и репрессии. Большинство местных переводчиков и обслуживающего персонала остались брошенными на растерзание местным после экстренного вывода войск США. Видимо, Ричи был призван подправить имидж американского военного руководства, показав, что хоть и циничное решение по выводу военных и было принято, но американцы (в том числе и бывшие военные) никогда не бросают своих и даже возвращаются в горячие точки, чтобы бескорыстно помогать, рискуя жизнью.

Начало съемок «Переводчика» запланировано на 24 января. Чтобы передать атмосферу Афганистана, Ричи, Джилленхол (игравший американского капрала в Ираке в картине "Морпехи" 2005 года) и компания отправятся в жаркие края Аликанте на юге Испании. Сценарий режиссер создавал вместе с Марном Дэвисом и Айваном Эткинсоном («Джентльмены», «Гнев человеческий»).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что смотрели на Кинопоиске в 2021 году: топ сериалов и фильмов (подробнее)