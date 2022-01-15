Как прививаться от коронавируса во время подъема Омикрона: Не ждите, пока спадет пандемия

Депутат Государственной Думы РФ, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

-... Геннадий Григорьевич, это помощник академика РАН, экс-главсанврача Онищенко. Вот я изучил...

- Гамов Александр?

- Да. Я изучил вопросы, которые очень волнуют трудящихся. Но на них пока нет ответа.

- А интеллигенцию они не волнуют?

- Ну, а интеллигенция – она у нас... тоже трудящаяся. Короче, смотрите, - сейчас пятая волна или какая там - пандемии. Будете меня ругать – нельзя, по-вашему, эти волны «нумеровать».

- Ну, у нас нет волн. У нас есть эпидемические, пандемические подъемы. В данном случае мы, безусловно, стоим на пороге подъема заболеваемости... Так что за вопрос?

- Вот можно ли сегодня идти прививаться, идти ревакцинироваться? У некоторых же еще в декабре истек, собственно, «гарантийный срок», что называется. Вот как им быть?

- Что истекло в декабре?

- Просто подошла пора - делать вторую прививку... Или - нужна ревакцинация.

- Значит, надо прививаться или ревакцинироваться. Обязательно. И - не тянуть.

Но при этом исходить из того, что вы должны, поскольку у вас, будем говорить, отсутствует достаточный уровень иммунитета, - тщательно соблюдать неспецифические средства защиты.

То есть, это масочный режим, социальная дистанция, и - вы не должны участвовать во всякого рода массовых мероприятиях и так далее. Другого пути у нас в этом плане нет.

- Прямо так строго, да?

- В классическом варианте мы стараемся завершить всю вакцинацию до эпидемического подъема. Ну, например, как при гриппе. Мы начинаем вакцинироваться в конце августа и завершаем - октябрь-ноябрь месяцы. А где-то с конца ноября - уже подъем заболевания. Это - классика.

Что же касается коронавируса...

Особенность этой пандемии состоит в том, что тогда, когда она началась, у нас не было специфических средств защиты. Потому и классические сроки вакцинации сместились. Вот и надо сейчас вакцинироваться - ревакцинироваться тому, кому подошло время это делать.

То же самое - после перенесенного заболевания. Ну, допустим, человек полгода - год назад переболел, и сейчас у него есть необходимость получить бустерную иммунизацию. (Речь о дополнительном введени вакцины спустя какое-то время после получения первой дозы препарата. - А.Г.)

Обязательно надо и это делать.

Такая тактика - она оправданна в данной ситуации и продуктивна.

- И ещё вопрос... Вот если, допустим, 8-го числа человек сделал вторую прививку, то когда у него антитела должны появиться?

- 8-го чего?

- Января.

- Человек не только 8-го прививается. Давайте мы с вами выберем другую схему.

Если вы сегодня были второй раз привиты «Спутником», как самой распространенной у нас вакциной, - то иммунный ответ полноценный появится через семь-десять дней.

- Понял, все.

- Но у каждого - своя индивидуальность.

- Конечно. Спасибо, Геннадий Григорьевич, все записал.

- А когда будете беречься, беречь себя, можно еще использовать и всякого рода интерфероны, что тоже очень важно, которые я вам уже рекомендовал. И, по-моему, даже наделял этим профилактическим препаратом. Если не наделял...

- Не, не наделял.

- Моя серьезная недоработка. Так.

- Наделите! Понял, все. я все записал, сейчас буду расшифровывать. Спасибо вам большое.

- …Наделю. Давайте!

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