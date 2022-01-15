Как прививаться от коронавируса во время подъема Омикрона: Не ждите, пока спадет пандемия

Депутат Государственной Думы РФ, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко
Фото: Иван МАКЕЕВ
-... Геннадий Григорьевич, это помощник академика РАН, экс-главсанврача Онищенко. Вот я изучил...
- Гамов Александр?
- Да. Я изучил вопросы, которые очень волнуют трудящихся. Но на них пока нет ответа.
- А интеллигенцию они не волнуют?
- Ну, а интеллигенция – она у нас... тоже трудящаяся. Короче, смотрите, - сейчас пятая волна или какая там - пандемии. Будете меня ругать – нельзя, по-вашему, эти волны «нумеровать».
- Ну, у нас нет волн. У нас есть эпидемические, пандемические подъемы. В данном случае мы, безусловно, стоим на пороге подъема заболеваемости... Так что за вопрос?
- Вот можно ли сегодня идти прививаться, идти ревакцинироваться? У некоторых же еще в декабре истек, собственно, «гарантийный срок», что называется. Вот как им быть?
- Что истекло в декабре?
- Просто подошла пора - делать вторую прививку... Или - нужна ревакцинация.
- Значит, надо прививаться или ревакцинироваться. Обязательно. И - не тянуть.
Но при этом исходить из того, что вы должны, поскольку у вас, будем говорить, отсутствует достаточный уровень иммунитета, - тщательно соблюдать неспецифические средства защиты.
То есть, это масочный режим, социальная дистанция, и - вы не должны участвовать во всякого рода массовых мероприятиях и так далее. Другого пути у нас в этом плане нет.
- Прямо так строго, да?
- В классическом варианте мы стараемся завершить всю вакцинацию до эпидемического подъема. Ну, например, как при гриппе. Мы начинаем вакцинироваться в конце августа и завершаем - октябрь-ноябрь месяцы. А где-то с конца ноября - уже подъем заболевания. Это - классика.
Что же касается коронавируса...
Особенность этой пандемии состоит в том, что тогда, когда она началась, у нас не было специфических средств защиты. Потому и классические сроки вакцинации сместились. Вот и надо сейчас вакцинироваться - ревакцинироваться тому, кому подошло время это делать.
То же самое - после перенесенного заболевания. Ну, допустим, человек полгода - год назад переболел, и сейчас у него есть необходимость получить бустерную иммунизацию. (Речь о дополнительном введени вакцины спустя какое-то время после получения первой дозы препарата. - А.Г.)
Обязательно надо и это делать.
Такая тактика - она оправданна в данной ситуации и продуктивна.
- И ещё вопрос... Вот если, допустим, 8-го числа человек сделал вторую прививку, то когда у него антитела должны появиться?
- 8-го чего?
- Января.
- Человек не только 8-го прививается. Давайте мы с вами выберем другую схему.
Если вы сегодня были второй раз привиты «Спутником», как самой распространенной у нас вакциной, - то иммунный ответ полноценный появится через семь-десять дней.
- Понял, все.
- Но у каждого - своя индивидуальность.
- Конечно. Спасибо, Геннадий Григорьевич, все записал.
- А когда будете беречься, беречь себя, можно еще использовать и всякого рода интерфероны, что тоже очень важно, которые я вам уже рекомендовал. И, по-моему, даже наделял этим профилактическим препаратом. Если не наделял...
- Не, не наделял.
- Моя серьезная недоработка. Так.
- Наделите! Понял, все. я все записал, сейчас буду расшифровывать. Спасибо вам большое.
- …Наделю. Давайте!
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