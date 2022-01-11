В России вводят наказание за незаконный сбор милостыни

В РФ неправильный сбор милостыни приравняли к мелкому хищению. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России изменяется одна из статей Административного кодекса. «Мелким хищением» теперь будет считаться неправильный сбор милостыни. Это будет расцениваться как хищение под видом сборов на благотворительность. Подробности рассказывает Российская газета.

Дополнения вносятся с ст.7.27 «Мелкое хищение». Теперь в ней будет часть 3, касающаяся неправильного сбора пожертвований.

Если тот, кто не имеет права на установку ящиков для пожертвований, сделает это и соберет не более 2,5 тысячи рублей, его могут оштрафовать, подвергнуть административному аресту на 10-15 суток или направить на обязательные работы, а ящик конфискуют. Причем штраф может составить до пятикратной стоимости похищенной суммы, но не менее трех тысяч рублей. Срок обязательных работ для таких нарушителей составляет до 120 часов.

Юридические лица, незаконно собирающие милостыню, «поймают» намного большие штрафы – от 20 до 50 тысяч рублей. Наказать за незаконный сбор пожертвований могут благотворительные организации, которые будут собирать их с нарушениями (неправильно установят ящики, неправильно будут извлекать их них деньги и неправильно будут их тратить).

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