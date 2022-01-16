Исследование: Женщины в кризис оказались экономнее мужчин

46% дам говорят о том, что стараются не тратить лишнего, а вот среди представителей сильной половины человечества этот показатель поменьше Фото: Shutterstock

Россияне устали жить в постоянном режиме экономии и стали тратить чуть больше. К тому выводу можно прийти, изучив данные опроса, проведенного Исследовательским центром портала Superjob.ru. 44% людей с наступлением пандемии стараются экономить, но в аналогичном опросе прошлого года этот показатель был больше. Тогда этот вариант выбрали 47% опрошенных.

Кстати, и число тех, кто стал тратить больше, выросло, сейчас это каждый десятый. Вероятно, тут есть как люди, которые просто устали затягивать пояса, так и те, кто вынужден тратить деньги, например, чтобы создать себе комфортные условия на удаленной работе.

Любопытная деталь: женщины оказались более прижимистыми, чем мужчины. 46% дам говорят о том, что стараются не тратить лишнего, а вот среди представителей сильной половины человечества этот показатель поменьше.

А вот тот факт, что молодые люди (в этом опросе к таковым отнесли россиян младше 34 лет) предпочитают жить здесь и сейчас — то есть тратить деньги, а не откладывать их. Чем старше возрастная группа, тем больше в ней «накопителей».

Отметим, что по итогам 2021 года, как ожидают эксперты, реальные доходы россиян вырастут на 3,5%-4%. И это уже с учетом инфляции, которая под конец года заметно разогналась. Пока еще нет полных данных за все 12 месяцев, но прогнозы по этому поводу довольно оптимистичные. Возможно, именно это позволило людям чут меньше экономить.

НАГЛЯДНО

Как изменилось отношение к деньгам в пандемию

Стали больше тратить 10%

Стали больше экономить 44%

Не изменилось 30%

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