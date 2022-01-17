Судьба филантропа, Герцог Йоркский и принц Уэльский, Пантагрюэлист Макрон, Возрождение ГДР, Шендерович Силезский, "Не шути с президентами", Стрельба по направлению к польской границе, День массовика-затейника

Жизлен Максвелл и Джеффри Эпштейн Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Когда летом 2019 закончил свой век финансист, филантроп и сводник Джеффри Эпштейн, американская юстиция поступила с ним по формуле кн. В. И. Шуйского –"Да в добрый час, как дядю моего, в глухой тюрьме тихонько задавили". Возможно, американские правоохранители поступили нехорошо, но что же им было делать?

Эпштейн способствовал удовлетворению изысканных запросов столпов англосаксонского общества (включая президентов и капитанов бизнеса), сводя столпов с малолетками на предмет понятно чего. Любит род человеческий пряные коренья.

В результате он чрезмерно много знал и мог потянуть за собой много народу весьма дельного. Так что без тюремной удавки было не обойтись.

Однако, предполагалось, что глухая смерть филантропа поставит точку в расследовании увесистого разврата. Не тут-то было. Спустя два с лишним года после его печальной кончины взялись за принца Андрея, герцога Йоркского, который был дружен с Эпштейном и его малолетками. Развратного герцога лишили титула и воинского звания. Его матушка Елизавета II объявила ему о разжаловании, а в гонении на брата-герцога принял деятельное участие и принц Уэльский. Получился, натурально, шекспировский замах.

Эндрю, принц Йоркский Фото: REUTERS

Во Франции тем временем случилось, что в политике также актуальными стали имена титанов возрождения. Брижитт Макрон сообщила, что ее молодой супруг, сын Франции президент Эмманюэль "отличается цветистым языком – совершенно как Франсуа Рабле", чье творчество она преподавала лицеистам – включая будущего президента.

Она имела в виду, что гонения на Макрона, пожелавшего погружать в дерьмо непривитых от ковидного вируса, порождены непониманием того, что есть истинное раблезианство, а равно и пантагрюэлизм. Теперь пантагрюэлист продолжит свою борьбу за продление президентского мандата.

Брижитт Макрон Фото: REUTERS

Мэр Киева В. В. Кличко, также подумывающий насчет своего обновления в должности, раскрыл новые коварные планы В. В. Путина. Согласно Кличко, наш ВВ не только готовит агрессию против Украины, а также против Прибалтики и Польши – этим кого же удивишь, -- но тайно помышляет еще и о завладении землями ФРГ – Саксонией, Тюрингией, Мекленбургом, Померанией etc., -- которые прежде составляли ГДР.

Если В. В. Путин возродит первое на немецкой земле государство рабочих и крестьян, то интересно, будет ли он снова строить Антифашистский защитный вал, т. е. Берлинскую стену. Кличко об этом ничего не сообщает, хотя вопрос, безусловно, интересный.

Мэр Киева В. В. Кличко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если на подходе такие геополитические изменения, представляется неосторожным поведение сатирикера В. А. Шендеровича. Чтобы избежать судебных исков, вчиненных ему высокопоставленным работником общепита Е. В. Пригожиным, он от боярского гнева бежал. Поскольку совсем недавно сатирикер стал израильтянином и получил паспорт, все подумали, что бежал в Святую Землю.

Однако, он оказался в Польше – всегда, впрочем, благосклонной к сынам Израилевым. Вслед за Варшавой он оказался в Бреслау, откуда воззвал к бывшим согражданам: "Уехать нехотите?". Может быть, и хотят, но в духе предостережений В. В. Кличко российская армия может захватить и Силезию. И куда же тогда деваться В. А. Шендеровичу с друзьями-беглецами?

В. А. Шендерович Фото: Борис КУДРЯВОВ

Еще Козьма Прутков указывал: "Не шути с президентами, эти шутки глупы и неприличны". Комик Слава Комисаренко, обладающий русским гражданством, подобно комику Мирзализаде, бежал из Белоруссии в Киев, убоявшись мести А. Г.Лукашенко, который не понимает шуток. Очевидно, Комисаренко полагает, что В. А. Зеленский гораздо благосклоннее относится к коллегам-юмористам.

Не вполне понятно, следует ли проводить инициативу Омского ритуального агентства "Наследие" по части шуток (хотя и сомнительных) или же по другой части. Агентство предложило клиентам заряжать прах умершего человека в петарды и выстреливать им в небо. "Нередко люди спрашивают о возможностях развеивания праха и проведения церемонии. Мы просто предложили жителям, и если будет спрос и интерес, то всё сделаем. Сейчас анализируем отклик. Петарды — это одна из возможностей", -- объяснили в агентстве.

Такую Возможность реализовали москвичи еще весной 1606 г., когда они зарядили пушку пеплом Лжедмитрия I и

"Бахнули в сторону польской земли,

Чтоб остальным самозванцам на страх

Ветер развеял Отрепьева прах".

Российско-польские отношения издавна дружеские ….

Впрочем, есть и более невинные народные увеселения. На Гайдаровском форуме председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Ю. Ю. Слащева объявила, что будет учрежден День аниматора – с правительством все уже согласовано.

Остается сложным вопрос, какого именно аниматора. То ли последователя Хитрука, Котеночкина или даже Диснея – т. е. создателей мульфильмов. То ли массовиков-затейников, которые тоже называются аниматорами. Хотя можно и всех уважить.