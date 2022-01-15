Суд в США огласит приговор подруге Джеффри Эпштейна 28 июня

Джеффри Эпштейн и Гилейн Максвелл Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд в США огласит приговор британке Гилейн Максвелл, которая была возлюбленной покойного финансиста Джеффри Эпштейна, только летом – 28 июня.

«Суд назначил вынесение приговора по данному дела на 28 июня 2022 года», - говорится в материалах базы суда Южного округа штата Нью-Йорк.

Как писал сайт kp.ru, Гилейн Максвелл в июле 2020 года была задержана в штате Нью-Гэмпшир по подозрению в сутенерстве. В частности, ее обвиняли и в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. В конце декабря присяжные признали бывшую подругу Эпштейна виновной по пяти из шести пунктов обвинения, в том числе в двух наиболее тяжких преступлениях – торговле людьми и в сексуальном насилии над детьми. 60-летней подданной Соединенного Королевства в Штатах грозит до 65 лет тюрьмы.

Напомним, миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в торговле «живым товаром» и педофилии, в августе 2019 года был найден мертвым в камере нью-йоркской тюрьмы.

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