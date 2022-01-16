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Звезды16 января 2022 15:05

Вечер памяти известного барда и журналиста Сергея Крылова прошел в Центре авторской песни в Москве

Вечер памяти собрал множество друзей поэта по бардовскому движению
Людмила СЕМИНА
Людмила СЕМИНА
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Объединенный хор бардов, участников вечера, завершил его песней Сергея Крылова «Зимняя сказка».

Объединенный хор бардов, участников вечера, завершил его песней Сергея Крылова «Зимняя сказка».

Фото: Людмила СЕМИНА

15 января в Центре авторской песни на Новокузнецкой прошел вечер памяти поэта, музыканта, барда, физика—ядерщика, книжного редактора, журналиста, автора «Комсомолки», члена нашего Клуба Сергея Анатольевича Крылова. 8 января было сорок дней с его кончины. Вечер памяти собрал множество его друзей по бардовскому движению, одним из отцов-основателей он был. Пели его песни, пели со сцены и хором. Да, собственно, весь зал пел, потому что песни Крылова - это классика. А «Маленький трубач» - и вообще шедевр на все времена.

Телезапись 1963 года. Сергей Крылов первый справа в верхнем ряду. Поет «Трубача».

Телезапись 1963 года. Сергей Крылов первый справа в верхнем ряду. Поет «Трубача».

Фото: Людмила СЕМИНА

Должна признаться, что будучи близкой знакомой семьи Зои и Сергея Крыловых, не единожды слушая Сергея (мы даже проводили презентацию его диска на Московской книжной ярмарке), я только сегодня впервые абсолютно уверилась, что наш скромный и интеллигентный Сережа был настоящим большим поэтом. Стихи ушли под музыку в народ, стали распеваться, как свои, но оттого, наверное, и не собраны в общественном сознании в отдельный поэтический строй, как бы рассыпались во времени и пространстве. Сам Сергей сказал нам с экрана видеозаписи, что не считает себя поэтом, что он пишет то, что чувствует и любуется красотой и праздником жизни. Потому, видимо, и не самоутверждался на профессиональном литературном поприще. Зато он очень ценил свое признание в рядах простого народа, в которых числил и себя. Встречи с бардами, их фестивали, мастер-классы, сборы в походах у костра, с гитарой и песней, - это было для него святое занятие. Мягкий, вежливый, романтичный, тут он становился лидером, комиссаром, собранным и деловым. Даже Зоя отступала перед этим его приоритетом.

Алексей Крылов, сын Сергея и Зои, рассказывает об отце и поет его песни.

Алексей Крылов, сын Сергея и Зои, рассказывает об отце и поет его песни.

Фото: Людмила СЕМИНА

Так вот, звучали такие его стихи и в таком многообразном изобилии, что стало совершенно очевидно, что Сергей Крылов - безусловно, состоявшийся, многажды подтвержденный, самобытный, со своим почерком и своим взглядом поэт. Я, выступая, назвала его человеком оттепели, поскольку он по стилистике, конечно, оттуда - из шпаликовского времени. Легкий, раскованный, очеловеченный, остроумный, добрый, искренний... И теперь, сколько смогу, помогу их с Зоей сыну Алексею, который тоже спел отцовы песни, закрепить память о Сергее как замечательном явлении своего поколения. Нам показали удивительным образом сохранившуюся первую телевизионную запись Сергея, когда он играл «Трубача» на первой программе ведущего Ворошилова. Передача существовала недолго, но вот повезло: портрет Крылова в 1963 года т остался в истории. Я снимала с экрана, но узнать его можно. Красивый и благородный! Хотя на каком-то этапе роковая болезнь скрутила и чуть не унесла на тот свет. Тогда отстояли. Недавно отметил 80-летие. Но после Зоиного преждевременного ухода жить ему стало уже неинтересно. В конце ноября инсульт - и прощание.

Портретная галерея в Центре авторской песни. Тут есть и портрет Сергея Крылова.

Портретная галерея в Центре авторской песни. Тут есть и портрет Сергея Крылова.

Фото: Людмила СЕМИНА

Жизнь пропета звонко и ярко. Царства Небесного!

Культура