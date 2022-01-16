В Госдуме предлагают не продавать алкоголь по выходным. Станут ли от этого меньше пить

В выходные и праздничные дни в магазинах всей страны хотят ввести запрет на продажу алкогольных напитков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В выходные и праздничные дни в магазинах всей страны необходимо ввести запрет на продажу алкогольных напитков. С такой инициативой выступил депутат Государственной Думы, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

- Уровень потребления алкоголя в нашей стране очень высокий, что не может не сказываться на всех социальных направлениях, - заявил Хамзаев. - Для заботы о здоровье и благополучии граждан мы должны применять лучшие мировые практики. Запрет на продажу спиртного по выходным успешно действует в нескольких европейских странах.

Отмечается, что предлагаемые ограничения, по мысли депутата, затронут именно торговые точки. В ресторанах, кафе и барах можно будет выпить — но только культурно.

Депутат Султан Хамзаев известен своими инициативами по борьбе с пьянством. Так, он последовательно выступает за повышение возраста, с которого можно покупать алкоголь — с 18 лет до 21 года. В прошлом году Хамзаев также предлагал ограничить количество спиртного, которое может законно купить один человек — 5 литрами на россиянина.

Впрочем, эксперты сомневаются, что от подобных мер, даже если они окажутся воплощены в жизнь, будет хоть какой-то толк.

- Пить от этого меньше не станут. Будет, как в анекдоте. «Папа, водка подорожает, ты, наверно, станешь меньше пить?» - «Нет, сынок, это ты станешь меньше есть», - сказал в эфире радио «КП» психиатр-нарколог, главный врач наркологической клиники Алексей Казанцев. - К сожалению, людям, которые злоупотребляют спиртным,такие меры не помогут. Будут покупать контрафакт, значит, станет еще больше случаев отравления, станут закупаться в прок, как это делают некоторые уже сейчас, когда алкоголь не продают ночью. Не раз был свидетелем сцены в супермаркете, когда человек с полной тележкой бутылок просит пропустить его на кассе, а то он не успеет купить.

Статистика продаж показывает, что последние годы россияне и без новых ограничений пьют все меньше — по крайней мере крепких спиртных напитков. Но тяжелых случаев алкоголизма, как выяснилось, по прежнему много.

- Меньше пациентов в январе у нас не стало, как были каждый год после праздников переполнены все клиники, что государственные, что частные, так это и остается. Очень много вызовов на дом, - констатировал Казанцев. - И мы ждем еще большую волну пациентов, тех, кто уезжал на каникулы за границу. Ее мы видели и летом, и осенью, когда люди возвращались из Турции.