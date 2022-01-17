Что случится, если комета из фильма «Не смотрите наверх» действительно упадет на Землю

65 миллионов лет назад Земля уже сталкивалась с 10-километровым астероидом Фото: Shutterstock

В новом большом голливудском фильме “Не смотрите наверх” Леонардо Ди Каприо (он играл профессора астрономии, его партнеры Кейт Бланшет и Мерил Стрип) пытается спасти Землю от планетарной катастрофы. Поглупевшее человечество оказалось не готово противостоять угрозе всеобщего уничтожения и 10-километровая комета разрушила цивилизацию. Кто-то скажет, Ди Каприо занялся не своим делом и такие вещи, как спасение планеты, надо доверять исключительно Брюсу Уиллису. Но на самом деле этот фильм хороший повод задуматься о том, насколько хорошо защищена планета от столкновения с кометами или астероидами убийцами?

В прошлом - 65 миллионов лет назад - Земля уже сталкивалась с 10-километровым астероидом, это привело к уничтожению половины биосферы вместе с динозаврами. Однако ученые считают, что сейчас у человечества есть шанс выжить: во многих странах еще со времен холодной войны сохранилась система убежищ и есть стратегические запасы продовольствия и вещей первой необходимости на случай войны и чрезвычайных ситуаций. При удачном раскладе примерно одна десятая часть человечество сможет переждать в бункерах полтора-два года ядерной зимы, которая наступить после планетарной катастрофы. Как биологический вид мы сможем продолжить свое существование.

Но есть ли у нас шанс восстановить цивилизацию? А может быть современный уровень технического развития позволяет защититься от столкновения? Об этом мы поговорили с кандидатом физико-математических наук, старшим научным сотрудником Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга, доцентом физического факультета МГУ Владимиром Сурдиным.

В новом большом голливудском фильме “Не смотрите наверх” Леонардо Ди Каприо (он играл профессора астрономии, его партнеры Кейт Бланшет и Мерил Стрип) пытается спасти Землю от планетарной катастрофы. Фото: кадр из фильма.

Хранилище судного дня надо спрятать на Луне

- Возобновление цивилизации это всего лишь вопрос сохранения знаний, - считает ученый. - Если они сохранятся, то за 2-3 пятилетки можно будет восстановить промышленную индустрию. Технически это не так сложно. Последствия Второй мировой войны в общем-то тоже были катастрофическими. Германию разбомбили под ноль, ее уничтожали и мы, и американцы. Прошло 20 лет и Германии стала промышленным лидером Европы.

- Значит, Википедия спасет человечество?

- Википедия штука хорошая и полезная, но всё-таки реальных технологий в ней нет. Существуют более профессиональные хранилища информации, где собраны важнейшие технологии. В Москве есть такое учреждение это военный и научно-технический архив. Вот, что нужно в первую очередь дублировать в разных концах земного шара, а ещё лучше – отправить куда-нибудь подальше от Земли. Например, на Луну. Это недалеко и недорого. И полезно на тот случай, если с Землей что-то случится. Например, на Шпицбергене есть, так называемое, “Хранилище судного дня”, там в туннеле на глубине 130 метров хранится запас семян основных сельскохозяйственных культур. Но представьте, что астероид упадет именно на Шпицберген, и мы лишимся всех запасов культурных растений, которые человечество выводило на протяжении своей истории. А на Луне можно безопасно спрятать знания, цифровую, текстовую и даже биологическую информацию (например, в виде замороженных яйцеклеток) – то, из чего потом можно будет восстанавливать уничтоженную среду обитания.

Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин Фото: Кадр видео

Километровый камень уничтожит страну размером со Швейцарию

- В фильме ученые вычислили, что астероид упадет в Тихий океан. Существуют ли в реальности способы рассчитать, в какую именно точку планеты угодит комета, чтобы эвакуировать население?

- Это вычисляется элементарно. Например, в 2004 году, когда только что был открыт астероид Апофис, мы не могли точно рассчитать его орбиту и существовала вероятность, что он упадёт на Землю. Так вот, уже тогда вычислили место его возможного падения. Кстати, зона поражения частично приходилась на территорию Сибири и частично - Тихого океана. Но сейчас орбиту Апофиса уточнили и поняли, что он промажет. Так что это как раз расчет довольно простой и надёжный.

- В этом году пройдет эксперимент DART по отклонению орбиты астероида. Зонд ударник на огромной скорости врежется в двойной астероид Дидим. Если все пройдет успешно, значит, появится технология спасения?

- Тут главный параметр – масса астероида. От астероидов размером 10 метров (таким был метеорит, взорвавшийся в небе над Челябинском в 2013 году) вообще не надо защищаться. Куда бы он ни упал, ничего особенного не произойдет. Если диаметр астероида 100 метров, надо считать, куда он упадёт: если на город - то города не будет. Хотя такая вероятность невелика, городов мало, обычно метеориты падают в океан или пустыню. А если астероид километрового размера, то будет уничтожена небольшая страна, размером со Швейцарию. Мы можем сегодня свернуть с опасной траектории только астероид размером 20—30 метров. Уже глыба в 100 метров для современной техники не по зубам.

Все, что к нам летит со стороны Солнца, телескопы не видят

- Может быть использовать ядерное оружие для разрушения астероидов?

- Что такое крупный астероид? Представьте себе пирамиду Хеопса (ее размеры 230 на 138 метров). Вы думаете ее можно разрушить атомной бомбой?

- С обывательской точки зрения есть ощущение, что можно. Все видели фотографии Хиросимы после атомной бомбардировкой - там от города мало что осталось.

- Городские дома – это «картонные коробки», которые легко складываются. Пирамида Хеопса или любая другая пирамида – это почти монолит - сплошное тело, гигантская масса, на разрушение которой нужно очень большая энергия. Отколоть от неё кусочек можно, а разрушить нет - энергии не хватит. К тому же современная атомная бомба весит тонны, самыми мощными ракетами мы одну такую бомбу с большим трудом можем куда-то в дальний космос забросить. Но одной мало, а на большее у нас нет технических возможностей. Так что астероиды 100 и более метров для нас абсолютно опасны, и сделать мы с ними ничего не в состоянии.

- Насколько хорошо мы видим то, что потенциально может угрожать Земле?

- К сожалению, не всегда можно заметить угрозу вовремя. Например, Оумуамуа (это первый обнаруженный межзвездный объект) мы увидели уже на отлете. А Челябинский метеорит вообще не увидели. Дело том, что если Солнце светит в глаза телескопу, он ничего не видит. Поэтому все, что летит со стороны Солнца, мы пропускаем. Оумуамуа, кстати, тоже летел со стороны Солнца, мы его заметили, когда его с хвоста очень хорошо подсветила наша звезда. В этом отношении возможности астрономов очень и очень слабые, у нас нет ресурсов контролировать небо каждую ночь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Астроном Владимир Сурдин: У человечества есть шанс пережить столкновение с аналогом кометы из фильма “Не смотрите наверх!”

Смотрим глазами ученого новый голливудский научно-фантастический блокбастер с Ди Каприо и Мерил Стрип (подробности)