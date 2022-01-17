В жизни же - почти непьющий и отец восьми детей

Исполнитель главной роли Евгений Цыганов с Владимиром Меньшовым, для которого эта работа стала последней. Фото: Кадр из фильма

Евгений Цыганов играет ангела. Ангел, как водится в наших широтах, запойный, живет в неназванном сибирском мегаполисе среди символичных для наших широт транспарантов «На Севере - жить!». Задешево (еду, ночлег и секс) спасает людей, оказавшихся в состоянии алкогольного лабарданса вдали от родного огонька. С виду обычный «трезвый водитель», но по ходу спасания меняет бушлаты гайцов, скорпомощи, пожароохраны и медвытрезвителя, т. е. всех служб, не дающих гражданам окочуриться в районах с длинными минусовыми температурами, опасным вождением и суицидальными наклонностями в алкогольной горячке. В первом же кадре его бьют ногами в зимней ночи, а он лениво спрашивает у напавших сигаретку. По обстоятельствам спасения в конце каждой серии жахает сто грамм и уходит в астрал.

Это комедия, если что.

Из всего перечисленного могла состояться обычная покатуха про водку, гайцов, раввинов, белочек, зоопарковских какаду, Ксению Собчак и другие беспроигрышные темы народного ржача. В Голливуде ангелу бы присобачили белые крылья и поведали о нелегкой доле хранителей. Одна только сигарета после рабочего дня с крылышками веселила бы набожных американцев до колик. Кино же Щеголькова, ей-богу, напоминает комические песни Высоцкого - вроде и потеха, но как-то чересчур жизненно. «И осталось лицо, и побои на нем, и куда теперь выйти с побоями». «Но таукитяне радушны». «Все скоро обеззлобится и станет на места». «Нет, ребята-демократы, только чай». И совсем в тему: «Есть у всех у дураков и у прочих жителей средь небес и облаков ангелы-хранители». Раввины и гайцы, кстати, у Щеголькова тоже есть, но не масочные, для гы-гы, а человечные. Профилем своим он избрал дауншифтинг уставших от нервяка философических мужчин. То инженер у него, спасаясь в 37-м от ареста, свалит в глушь в слесаря («Московский дворик»). То спецагенты провалят операцию и найдут место для подвига в архиве («Антидурь»). То следак съедет преподавать римское право в провинцию («Забытый»). Вот и в картине, сделанной уже по собственному сценарию, бывший чемпион мототрека после аварии и шока доживает в малооплачиваемых ангелах-хранителях. Видимо, это как-то связано с биографией самого Щеголькова. Или характером. Во флегме, с какой его герои выбираются из жизненных катастроф и аутсайдерства, режиссер тверд как скала. И абсолютный, многими порицаемый индиффер артиста Цыганова здесь оказывается абсолютно к месту. Утром в морге под простыней голыми с красавицей прозекторшей: «Помнишь?» - «Нет». - «Ты сказал, что у меня чувственные пальцы. Если коротко».

Если коротко - прозекторшу играет жена Цыганова актриса Снигирь, отчего обыденная лирическая флегма становится уже совсем концентрированной.

Вообще на диалогах держится львиная доля очарования кино о диких встречах случайных, но неизменно положительных людей.

«Звони, если что». - «Если что?» - «Не хочешь - не звони».

«Ну а баба есть?» - «Откуда, я же пьющий». - «Сказали, бросил». - «Наговаривают».

«Северяне голых баб на морозе не бросают!» - «Хорошо сказал».

«Вези в сауну!» - «Может, домой?» - «Ну куда я домой с бл...ми?» - «Возразить нечего».

У нас так получается, что повсюду железная логика и возразить нечего.

А содействует в логике ангелу вымышленному ангел настоящий - самолично Владимир Валентинович Меньшов. «Везет» - его последняя роль, причем герой его отдает концы уже в первой серии, а дальше уже корректирует земную жизнь с облака. В. В. явно чувствовал, что конец не за горами, и решил дать громкую отвальную, как в «Не горюй!».

В его устах главная русская заповедь «Нормально все будет» звучит как-то особенно убедительно.

У него было - и у нас будет.

У гайцов, раввинов, белочек, мотогонщиков, ангелов, даже у Ксении Собчак.

У режиссера Щеголькова - точно.

«ВЕЗЕТ»

2021 г.

Реж. Владимир Щегольков.