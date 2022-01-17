Где окунуться в прорубь на Крещение в Москве

Всего в 2022 году префектуры и управы подготовили более 50 площадок с купелями в девяти округах Москвы Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшую среду, 19 января, наступит один из важнейших православных праздников - Крещение. По традиции в этот день по всему городу проходят купания в иорданях, то есть в специально открытых и освященных купелях. Для желающих также устроят проруби в природных водоемах. Всего в 2022 году префектуры и управы подготовили более 50 площадок с купелями в девяти округах Москвы (см. список ниже). На каждой из них - безопасные подходы и спуски к воде, обогреваемые раздевалки и туалеты. Рядом разместили пункты общепита и парковки. Везде будут дежурить спасатели, полицейские и бригады скорой помощи.

Места для купания согласовываются с Роспотребнадзором. Качество воды в разрешенных для праздничного обряда зонах соответствует санитарным нормам. Но в некоторых округах, например, в Юго-Восточном, водоемы по микробиологическим показателям оказались небезопасны для купания на Крещение. Местным жителям рекомендуют окунаться в майны в соседних округах.

ПЯТЬ ВАЖНЫХ ВОПРОСОВ О КРЕЩЕНСКИХ КУПАНИЯХ

1. Когда приходить?

Купели обычно открыты с 18.00 18 января до 12.00 19 января. Но в некоторых особо оживленных местах их работу могут продлить примерно до 18.00 19 января.

Внимание! В зависимости от санитарной ситуации доступ к прорубям могут ограничить.

2. Что приносить с собой?

В первую очередь - теплые вещи, которые можно быстро надеть на себя, например, халат с капюшоном. Ещё нужны:

- нескользящие тапочки или сланцы;

- полотенца;

- термос с горячим чаем. Кстати, ароматный напиток будут заваривать и на точках питания около прорубей.

3. Как правильно совершать обряд?

До купели нужно идти в обуви, поскольку ноги начинают замерзать первыми. Перед купанием раздеваться постепенно. Сначала скинуть верхнюю одежду, через несколько минут - обувь, затем - все остальное. Еще можно заранее растереть тело жирным кремом.

В купели достаточно три раза нырнуть с головой. При каждом погружении нужно осенить себя крестом и молиться в этот момент о себе и близких. Многие уверены, что окунание в прорубь смывает все грехи с православного. Но священники с этим не согласны: «Чтобы избавиться от грехов, нужна более серьезная душевная работа и исповедь».

Важно! В холодной воде не стоит задерживаться более 3 минут, чтобы не наступило общее переохлаждение организма. После купания сразу же разотрите себя махровым полотенцем. Потом надо надеть шапку или накинуть капюшон, укутаться в сухую теплую одежду и выпить горячего чая.

4. Можно ли перед окунанием согреться спиртным?

Медики запрещают принимать алкоголь перед купелью. Это увеличивает и без того высокую нагрузку на сердце. А вот сытная еда точно не помешает. Лучше перекусить не менее чем за час до купания в проруби. Окунаться голодным не стоит.

5. Кого просят остаться на берегу?

- людей со слабым сердцем, с приступами астмы, болезнями мочеполовой системы, носоглотки, желудка, нервной системы;

- людей с диабетом и проблемами с артериальным давлением;

- беременных, а также детей и пожилых людей без подготовки.

АДРЕСА КУПЕЛЕЙ

Западный округ

ул. Василия Ботылева, д. 41, Москва-река в поселке Рублево

ул. Воскресенская, д. 3а, Мещерский пруд

ул. Большая Филевская, д. 40А, парк «Фили»

Филевский б-р, д. 21, Москва-река, Филевская пойма

Юго-Западный округ

ул. Академика Виноградова, д. 12, зона отдыха «Тропарево»

ул. Воронцовские пруды, д. 3, Большой Воронцовский пруд

Нахимовский пр-т, вл. 8, пруд «Зеленка»

ул. Профсоюзная, д. 123 Б, пруд №4 на территории санатория РАН

ул. Черневская, стр. 1, Верхний Черневский пруд

Южный округ

ул. Борисовские пруды, вл. 2, Борисовские пруды

ул. Дольская, д. 1, Верхний Царицынский пруд

Загородное ш., вл. 2, пруд «Бекет»

Восточный округ

ул. Заозерная, д. 2-6, озеро Белое

Измайловское ш., вл. 73Ж, купель «Вернисаж в Измайлово»

ул. Оранжерейная, д. 18, озеро Святое

Свободный пр-т, д. 2, Терлецкие пруды

ул. Сокольнический Вал, вл. 1/1, парк «Сокольники», Нижний Майский пруд (Олений пруд №5)

Северо-Восточный округ

ул. 1-я Останкинская, д. 7, стр. 1, Дворцовый пруд

Северный округ

ул. Большая Академическая, вл. 38А, Большой Садовый пруд

Ленинградское ш., д. 25-45, акватория Химкинского водохранилища около спасательного пункта МЧС «Центральная»

1-й Лихачевский пер., д. 6-8, Большой Головинский пруд

Прибрежный пр-д, д. 1-7, акватория Химкинского водохранилища на противоположном берегу от спасательного пункта МЧС «Левобережная»

Северо-Западный округ

ул. Авиационная, д. 79-1, яхт-порт «Алые паруса»

ул. Барышиха, вл. 4, ландшафтный парк Митино

Иваньковское ш., д. 3, природно-исторический парк «Покровское-Стрешнево», каскад прудов на реке Чернушке (пруд №4)

ул. Исаковского, напротив д. 2, Кировская пойма

Карамышевская наб., д. 13-15

ул. Муравская, пруд в с. Рождествено (за храмом)

ул. Свободы, д. 56, парк «Северное Тушино»

ул. Таманская, д. 91, Малое бездонное озеро

ул. Твардовского, вл. 16, корп. 3, Строгинская пойма

Зеленоград

аллея Лесные пруды, зона отдыха «Черное озеро»

Панфиловский пр-т, зона отдыха «Озеро Школьное»

Новая Москва

пос. Вороновское, с. Никольское, ул. Центральная, вл. 29

пос. Воскресенское, д. 11А, клуб-отель «Воскресенское»

пос. Московский, проектируемый проезд № 389

пос. Сосенское, пос. Коммунарка, д. 22А

г. Троицк, зона отдыха «Заречье», рыболовно-спортивная база

Купели:

- пос. Внуковское, пос. ДСК «Мичуринец», ул. Андрея Тарковского, д. 1;

- пос. Вороновское, с. Покровское, д. 11, около храма Покрова Пресвятой Богородицы;

- пос. Десеновское, около дер. Евсеево, рядом со святым источником блаженной Ксении Петербургской;

- пос. Кленовское, дер. Товарищево, д. 9А;

- пос. Марушкинское, д. Марушкино, народный парк «Ручеек»;

- пос. Марушкинское, д. Большое Свинорье, храм Спаса Нерукотворного образа;

- пос. Михайлово-Ярцевское, пос. Шишкин Лес, стр. 43;

- пос. Первомайское, дер. Пучково, река Рыжовка, купель в честь иконы Божией Матери Казанской;

- пос. Роговское, д. Васюнино, д. 88;

- пос. Щаповское, с. Ознобишино, рядом с храмом Святой Троицы

Пруды:

- пос. Вороновское, с. Богоявление, д. 1;

- пос. Кленовское, д. Чернецкое, пруд возле часовни иконы Божией Матери Иверской;

- пос. Краснопахорское, с. Былово, д. 82;

- пос. Мосрентген, д. 1, средний пруд каскада прудов;

- пос. Филимонковское, дер. Кнутово.