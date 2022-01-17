Указаны главные нестыковки в деле ограбления вдовы Александра Градского на 100 млн

Если верить словам вдовы, преступники явно знали, что в ее доме хранится крупная сумма денег Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Подмосковная полиция продолжает поиски трех неизвестных преступников, которые вынесли из дома вдовы Александра Градского 100 миллионов рублей. Напомним, по версии 41-летней Марины Коташенко, дело было так:

- Днем в воскресенье на ЦКАД в ее «Лексус» врезался неизвестный автомобиль.

- Из него выскочили трое мужчин в масках, сели в машину Коташенко и, угрожая пистолетом, заставили отвезти ее в загородный дом на территории элитного поселка «Мишуткино».

- Там под дулом пистолета потребовали выдать деньги, которые хранятся в доме. Вдова отвела преступников в спальню и показала сумку с деньгами под кроватью. В ней было 100 млн рублей.

- Взяв деньги, мужчины заставили Коташенко отвезти их в Апрелевку, где пересели на белый «Мерседес» и укатили. Преступников ищут.

Многие эксперты искренне удивлены такой сложной схемой с автоподставой. «Классика» - в машину жертвы легко врезается машина дорогой марки, а затем начинается вымогательство на ремонт. Запросы могут измеряться в десятках, сотнях тысячах рублей. Но тут, если верить словам вдовы, преступники явно знали, что в ее доме хранится крупная сумма денег.

- На самом деле, это очень удивительная история. Я бы даже сказал - настораживающая, - говорит KP.RU криминалист, подполковник милиции в отставке, бывший сотрудник РУБОП (отдела по борьбе с организованной преступностью) Михаил Игнатов. - Люди, которые провернули такую историю средь бела дня, явно неоправданно рисковали. Сейчас ведь везде на дорогах камеры. Они поехали на машине вдовы в коттеджный поселок, где тоже наверняка много камер. Там КПП, в конце концов. Женщина могла закричать, привлечь внимание охраны. Это, конечно, только мое частное мнение, но я склонен подозревать что это была инсценировка. Возможно, таки образом кто-то попытался «списать» крупную сумму денег.

- По восстановленной хронике событий, самая «авария» произошла примерно в 12:30. В полицию женщина заявила только в 18:55.

- Шесть часов прошло?! Тогда все еще более подозрительно. Обычно, поверьте моему опыту, человек почти сразу звонит в полицию, как только он оказался в недосягаемости от преступников. Почему не позвонила, как только ее отпустили? Странно. При таком наборе фактов может складываться ощущение, будто преступникам сознательно давали фору по времени, чтобы они скрылись, поменяли машину, залегли на дно. Если потерпевший звонит сразу, вводится план «Перехват», указанную машину ищут через систему «Поток» (камеры ищут машину с нужным номером, - Авт.). Не верю в такие случайности. Но, повторюсь, это только мое личное мнение.

ОФИЦИАЛЬНО

«В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленников, - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. - По данному факту возбуждено уголовное по статье 162 УК РФ (Разбой)».