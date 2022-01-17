Видео с места ограбления вдовы Градского на 100 миллионов рублей попало в Сеть

Видео с места ограбления вдовы Градского попало в Сеть Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Появилось видео, сделанное около коттеджа ограбленной Марины Коташенко, вдовы российского певца и композитора Александра Градского.

На кадрах можно увидеть работников правоохранительных органов, которые приступили к расследованию преступления.

Напомним, днем ранее, в воскресенье, 16 января, неизвестные напали на вдову Александра Градского и отняли у Марины Коташенко наличные, а также ценности на 100 миллионов рублей.

Марина Коташенко рассказала, что, угрожая оружием, преступники заставили ее ехать домой в элитный поселок. Под дулом пистолета вдова композитора открыла грабителям двери дома и отдала все ценности, какие были внутри.

Как писал сайт kp.ru, не исключается, что грабители получили информацию от домработников. Вдова певца хранила деньги не в сейфе, а просто под кроватью и, вполне возможно, кто-то из прислуги помог устроить ограбление.