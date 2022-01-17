Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин рассказал о возрождении завода «Красные баррикады» : «Люди возвращаются»

В понедельник, 17 января, Владимир Путин встретился в Кремле с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

В понедельник, 17 января, Владимир Путин встретился в Кремле с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным. (Когда-то он служил в группе «Альфа» и охранял Владимира Владимировича во время поездки в Дагестан летом 1999-го.) Сразу после того, как руководитель региона - он занимает этот пост с сентября 2019-го - пообщался с президентом, у него раздался телефонный звонок из «Комсомолки». Вот наш разговор...

- ...Игорь Юрьевич, я обычно своим героям, которые встречаются с президентом, задаю буквально два вопроса. Первый. Встреча сколько времени продолжалась?

- Вас какое время интересует?

- Сначала - официальное.

- Официальное? Ну, чуть больше, чем показали по телевизору.

- А потом еще обычно президент встречается за закрытыми дверями. Что можно из этого нам рассказать, что было?

- В теплой и дружественной обстановке прошла встреча, с детальным обсуждением всего, что происходит на территории региона.

- Президента, как всегда, интересуют, прежде всего, социальные вопросы, правильно?

- Совершенно верно.

- Он про ковид, наверное, спрашивал.

- Про ковид очень подробно я ему доложил, что нашло отражение в официальной версии.

- Вот эта вторая часть (за закрытыми дверями) по времени сколько примерно была?

- Минут 40.

- Так долго?

- Да.

- И еще такой вопрос. Это же вторая встреча или третья, после того как вас избрали?

- Я думаю, четвертая или пятая.

Когда-то Игорь Бабушкин служил в группе «Альфа» и охранял Владимира Путина во время поездки в Дагестан летом 1999-го. На снимке - Игорь Бабушкин справа, с пулеметом в руках. Фото Алексея КОНДРАТЬЕВА

- Почему такое пристальное внимание у Владимира Владимировича Путина именно к Астраханской области, что он именно Игоря Бабушкина туда отправил и наблюдал внимательно, как проходила ваша предвыборная кампания? Вы высокий процент тогда набрали, по-моему, процентов 80, если мне память не изменяет.

- 75.

- Чем объяснить такое внимательное отношение?

- Мы же с вами 2,5 года назад об этом говорили, когда вы очень подробно разбирали всю ситуацию моего назначения в регион, и откуда взялся Игорь Бабушкин, и что он из себя представляет, тогда очень подробно на все вопросы вы получили ответы.

- Ну, давайте напомним.

- Я думаю, что пристальное внимание Владимира Владимировича исходит именно от всех этих обстоятельств.

- И еще у меня такой вопрос. Мы тогда с вами ездили по предприятиям, в том числе - по тем, которые были закрыты, закрыты, вы не боялись встречаться с людьми, которые сидят, ждут, что от этого нового губернатора можно ожидать. Вот все это работает? Напомните, как завод называется.

- «Красные баррикады». Сегодня предприятие работает практически на полную мощность, люди возвращаются, уже больше тысячи человек там трудится. И поселок начал развиваться в связи с тем, что предприятие ожило, и портфель заказов достаточный. Это я тоже докладывал президенту.

- Да, это я видел. А он собирается к вам приехать?

- Владимир Владимирович в своем графике находит время для всех регионов, в том числе для Астраханской области, я уверен, найдет.

- Ну, вы остались довольны, в общем…

- Да, я остался доволен. И у нас очень хорошие перспективы…

- Я извиняюсь за вопрос. Вы что-нибудь просили?

- Саша, вы только минуту попросили (смеется).

- Да. Осталась еще одна секунда. Значит, президент обещал. Все, что вы просили, он обещал вам дать.

- Да, он поддержал многие наши инициативы.

- Игорь Юрьевич, спасибо огромное.

- Обнимаю. До встречи. Приезжайте к нам.

- Удачи. До свидания.