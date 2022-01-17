Кто подставил вдову Александра Градского: все версии лихо закрученного детектива с похищением 100 миллионов

Александр Градский с супругой Мариной Коташенко, 2011 г. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Это могло быть банальное ограбление богатого дома, если бы не несколько "но". Во-первых, налет совершен на вдову Александра Градского, который при жизни нажил несметные миллионы. Во-вторых, у молодой вдовы оказались скверные отношения с другими наследниками, а именно, старшими детьми мэтра от предыдущего брака - сыном Даниилом и дочерью Марией. Предстоящий раздел наследства, безусловно, нервировал всех причастных. И в-третьих, способ ограбления был выбран нетривиальный: вдову подрезали так называемые автоподставщики, которые, приставив пистолет к виску, потребовали отвезти их в дом, где сумка, набитая 100 миллионами, хранилась банально под кроватью в спальне. Наводка очевидна...

Криминальная драма за несколько часов обросла немыслимыми подробностями. Вскрылись и семейные распри, и происхождение огромной суммы. Как выяснилось, деньги молодая вдова Марина Коташенко забрала из московской квартиры мужа в их загородный дом после громкой ссоры с кем-то из родственников. Марине якобы угрожали и она решила перепрятать наличные, чтобы наследство не обошло ее стороной.

Марина Коташенко на похоронах Градского. Фото: Иван МАКЕЕВ

Впрочем, полиция не исключает версию о том, что вдова могла инсценировать ограбление. Насколько это правдоподобно, и кому на самом деле выгодно похищение миллионов, сайт kp.ru обсудил с известным экс-адвокатом Михаилом Барщевским, который в последнее время оставил практику ради политики - теперь он полномочный представитель Правительства Российской Федерации в высших судебных инстанциях. А кроме того, Барщевский близко дружил с Александром Градским. И как уверяет журналист Андрей Караулов, именно к Михаилу Юрьевичу молодая вдова музыканта обратилась за помощью после конфликта с родственниками.

- Да, мы с Сашей очень дружили, - подтвердил kp.ru Барщевский. - Но вмешиваться публично в отношения Даниила, Маши и Марины я бы не хотел. Если ко мне кто-то из них обратится, я постараюсь найти консенсус, какое-то мировое соглашение. Там есть, что делить, и есть, о чем договариваться. Все-таки пятеро наследников (сама вдова, двое ее маленьких детей и старшие дети Градского. - Ред.). Знаете, когда делится 1000 рублей на пятерых, возникают споры. А когда делится 1 млн, уже можно договариваться. А там больше, чем миллион.

Сумка, набитая 100 миллионами, якобы хранилась под кроватью в спальне... Фото: Михаил ФРОЛОВ

ВЕРСИЯ №1. ВДОВА ИНСЦЕНИРОВАЛА ОГРАБЛЕНИЕ

- Говорят, старшие дети Александра Градского сейчас могут предъявить вдове претензии об упущенной выгоде. Мол, раз она не смогла сохранить деньги их отца до раздела наследства, то теперь должна выплатить им долю. Это реальная перспектива?

- Там речь не об упущенной выгоде, это называется по-другому. Но я бы хотел сначала разобрать версию с причастностью к ограблению самой Марины. Представьте себя на минутку на ее месте. В вашем распоряжении вдруг оказывается 100 млн из сейфа. Кто-нибудь может доказать, что они у вас есть? Если человек тайно взял деньги и вывез в другое место, никаких свидетелей и доказательств чисто теоретически здесь быть не может.

Признавая, что у нее есть, то есть были, 100 миллионов от мужа, Марина Коташенко обязывает себя отдать 2/5 другим наследникам, то есть 40 миллионов. Не выгоднее ли в этой ситуации молчать и говорить, что сейф был пустой, или в нем находилась записка "Марина, я тебя люблю"?

Если в распоряжении вдовы оказались 100 миллионов, зачем устраивать инсценировку похищения, тем самым признавая наличие этих денег? Я не знаю, кто является адвокатом Марины - читал в СМИ, что в начале декабря она заключила с кем-то соглашение. Но я не могу представить, чтобы адвокат ей такое посоветовал - это надо быть полным идиотом. Ведь теперь у других наследников возникло право требовать с нее 40 миллионов, поскольку 100 млн являлись наследством. Таким образом, если это инсценировка, то вдова Градского сама себя наказала почти на половину украденной суммы.

Схема происшествия с запутанным ограблением вдовы Александра Градского. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

ВЕРСИЯ №2. НАЛЕТ ОРГАНИЗОВАЛИ ДЕТИ ГРАДСКОГО

- Есть и другая версия - мол, старшим детям было бы выгоднее похитить эти деньги.

- Вот им-то точно. Если старшие дети знали, что деньги есть, и не могли это доказать, то теоретически они могли бы организовать подобную аферу. Но ни у Даниила, ни у Маши нет репутации бандитов.

ВЕРСИЯ №3. НАВОДКА ОТ ДОМРАБОТНИЦЫ

- А что вы лично думаете об этом ЧП? Вы допускаете, что ограбление могло быть случайным?

- Нет, не допускаю. Потому что автоподставщики либо получают деньги на месте, либо требуют определенную сумму за аварию. А здесь люди ехали прицельно за большими деньгами. И кроме того, я никогда не слышал, чтобы автоподставщики работали с оружием.

- Подозревают и домработницу, которая могла дать наводку, - в богатых домах это обычная история.

- Да, вполне может быть. Но опять-таки. Если наводит домашний персонал, то ему было бы гораздо удобнее провернуть ограбление, когда Марина уехала из дома. Чтобы люди вошли, связали домработницу, засунули в рот кляп и забрали деньги. А здесь все иначе.

Дом Марины Коташенко в элитном подмосковном поселке. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ: ИЩИТЕ, КОМУ ВЫГОДНО

- И все-таки: Марина Коташенко к вам не обращалась, вы не представляете ее интересы?

- Интересы ее представлять не могу, так как я госслужащий. Но неужели вы думаете, что если бы она обратилась, я посоветовал бы хранить деньги дома? Это совет не моего уровня. Всегда вспоминайте фразу древнеримских юристов: "Ищи, кому это выгодно". Думайте, думайте...

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