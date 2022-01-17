«Работало только 18% сердца, меня увезли»: Звезда «Кухни» Иван Рудаков за 10 дней до смерти раскрыл тяжелый медицинский диагноз

Актер Иван Рудаков. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Молодой актер Иван Рудаков (44 года — что за возраст?), звезда сериалов «Кухня», «Склифосовский», «Мата Хари», «Ищейка» и других скончался на аппарате ИВЛ после осложнений, вызванных ковидом.

Иван Рудаков скончался на аппарате ИВЛ после осложнений, вызванных ковидом.

Сверхквалифицированные врачи 57 больницы Москвы не смогли реанимировать Рудакова. Актер скончался 16 января.

Оказывается, к летальному исходу было немало предпосылок. В интервью ютуб-каналу «Маршруты Москвы», которое актер выложил в фейсбуке за 10 дней до ухода, во время прогулки по родному столичному району Коптево он упомянул причину, по которой бросил спорт. Оказывается, врачи запретили ему бегать и поднимать тяжести после обнаруженных проблем с сердцем.

С Марией Порошиной на съемках сериала "Медиум 2". Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Четыре-пять лет назад мне поставили жесткий диагноз, - рассказал Рудаков. - Очень серьезный, связанный с сердцем. У меня были съемки, съемки, съемки, премьеры, алкоголь. И премьера спектакля, который мы долго выпускали. Тяжелого, непростого. И после премьеры мне стало плохо. Меня увезли и все — 18% сердца работало. Хотели даже в Книгу рекордов Гиннесса занести. Это пожизненный диагноз: нельзя было поднимать больше пяти килограммов, бегать. Назначили 17 видов таблеток — адреноблокаторы и так далее (видимо, врачи диагностировали острую сердечную недостаточность — Авт.). В итоге я [частично] восстановил работу сердца. Выкинул таблетки и сказал себе: или буду жить, как хочу — бегать, общаться с девчатами — или не буду жить вообще. Вечером побежал. Метров сто пробежал — упал. Замутило. Потом стал пробегать каждый день на 10 метров больше. Через три недели понял, что пробегаю дальше, и мне это помогает. Становится легче. Через полгода бегал десятку (10 километров), а через год тягал железки (ходил в спортзал). Школа Коптево!

В наступившем году Иван, как казалось, не испытывал проблем со здоровьем. И радостно поздравлял друзей и близких в соцсетях. Ни на что не жаловался.

Еще 2 недели назад актер беззаботно праздновал Новый год. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- С наступившим! Главное, здоровья, здоровья и еще раз здоровья! - написал в комментариях отец актера, словно чувствуя приближение трагедии.

- Взаимно, спасибо, папа! - ответил Иван неделю назад.

Но последствия перенесенного коронавируса настигли Рудакова внезапно. Его госпитализировали в больницу без сознания в тяжелом состоянии и подключили к аппарату ИВЛ. 16 января папа артиста сообщил всем, что его сына не стало.

- Чуда не случилось, - написал Алексей Рудаков в фейсбуке. - Нашего Ванечки, нашего любимого сыночка больше нет!!! И мы не знаем, как дальше с этим жить!!! Помолитесь, кто в силах за упокой его души!

Кирилл Полухин, Анжелика Каширина, Иван Жидков, Екатерина Вуличенко (крестная мать дочки актера) и другие звезды кино, работавшие с Рудаковым и знавшие его лично, до сих пор не могут поверить в произошедшее и оставляют комментарии скорби и недоумения на его странице в фейсбуке.

Иван Рудаков с дочкой Серафимой. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

У актера осталась 10-летняя дочь Серафима от актрисы Лауры Кеосаян — племянницы Тиграна Кеосаяна.