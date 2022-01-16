Причина смерти Ивана Рудакова: актер не перенес последствий коронавируса

Актер Иван Рудаков. Фото: соцсети

Причина смерти Ивана Рудакова стала известна журналистам в воскресенье, 16 января. Российский актер, звезда сериалов «Медиум» и «Ищейка», скончался из-за последствий коронавирусной инфекции.

Как стало известно сайту kp.ru, Рудаков умер 16 января в реанимации 57-й московской больницы. Известно, что летом артист переболел коронавирусом и после этого много работал. Он снимался в кино и сериалах, пел в группе "Ruda" и много времени проводил с близкими. Рудаков попал в больницу на прошлой неделе и уже не вернулся домой.

После смерти Ивана Рудакова выйдут шесть проектов с его участием - новый сезон «Медиума», «Цыпленок жареный», «СССР» и другие.

Как ранее писал сайт kp.ru, 78-летняя народная артистка России Анастасия Вознесенская скончалась из-за последствий коронавируса. 20 декабря Анастасия Валентиновна сдала тест на Covid-19 в одной из клиник Подмосковья. Результат теста оказался положительным.