Год как Навальный вернулся. Кому стало лучше?

Алексей Навальный. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня год как Навальный вернулся из Германии и был арестован.

Это возвращение, конечно, дает развернуться пропаганде - смелый человек пожертвовал собой во имя России, свободы, свободной России, отправился навстречу палачам etc., - и, в глазах наивного человека, тут и правда все выглядит сплошным голливудом, вот уже и CNN с HBO сняли кино.

Но если все-таки сохранять трезвость и пропаганде не поддаваться, то понятно, что причина его возвращения - это никакая не "жертва во имя свободы" или что там еще барабанное полагается произносить, а - гордыня.

Демонических масштабов тщеславие, очень похожий образец которого мы уже видели почти за двадцать лет до того.

Подобно тому, как Ходорковский, считая себя величайшим и уникальным бароном-разбойником, первым человеком России, гением и будущим нашим правителем, просто не мог позволить себе куда-то бежать или идти на компромиссы, так и Навальный был слишком амбициозен для того, чтобы тихо остаться в эмиграции и стать еще одним гарри каспаровым, который раз в год всплывает в NY Times с текстом о том, какие еще санкции надо наложить на агрессив кей джи би мафиа. Он был готов пойти на известные лишения, лишь бы сделаться безоговорочным номером один в своем садике, тем нельсоном манделой, который, в рамках развития сюжета, должен дорваться до власти.

Ничего хорошего этот сюжет не обещает.

Собственно Мандела превратил цветущую страну в криминальную помойку.

Русские революционеры начала двадцатого века массово сидели в тюрьме, на каторге или в таежной ссылке, - но это вовсе не помешало им обильно грабить и убивать людей чуть позже.

Есть и другие примеры - тем более очевидные, - которые я не хочу приводить из-за их затертости, но их легко вспомнить.

Иными словами, если в результате политического конфликта кого-то посадили - это не значит, что посаженный не может оказаться намного более разрушительным явлением для родины по сравнению с теми, кто его посадил. Еще как может, увы.

Меня в свое время поразило теологическое соображение, которое я увидел не помню где.

Суть его в том, что черт позволяет по-настоящему большому грешнику обойтись без мелких грехов. Ну, как серьезное заведение дает хорошему клиенту разные "скидки и бонусы".

Так что если ваш случай - это чистое вещество гордыни, нарциссизма и властолюбия, то вы вполне можете быть не робкого десятка, вы можете не влипать в помоечные страстишки и твердо идти к своей цели - и черт поможет.

Именно поэтому Навальный и Ходорковский оказались способны на громкий жест хладнокровной отсидки.

Но проблема в том, что Россию в двадцатом веке уже два раза уничтожали властолюбивые нарциссы, не замечавшие вокруг себя ничего, кроме своих амбиций, речей и картинных поз. И если Керенского и Горбачева принято было упрекать в малодушии и нерешительности, то Троцкий и Ельцин отважно и безоглядно шли навстречу буре. Но кому от этого стало лучше?

Третьего круга Россия, к сожалению, не перенесет.

И потому - хоть наша тюрьма и скверное место, находиться в котором я не пожелаю никому, кроме садистов и убийц, - я выбираю страну без самовлюбленных карьеристов, а не самовлюбленных карьеристов - уже без страны.

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