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Политика17 января 2022 17:52

Год как Навальный вернулся. Кому стало лучше?

Только он, да еще Ходорковский оказались способны на громкий жест отсидки. Чистое вещество властолюбия
Дмитрий ОЛЬШАНСКИЙ
Дмитрий ОЛЬШАНСКИЙ
Комментарии (12)Комментарии (12)(12)
Алексей Навальный.

Алексей Навальный.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня год как Навальный вернулся из Германии и был арестован.

Это возвращение, конечно, дает развернуться пропаганде - смелый человек пожертвовал собой во имя России, свободы, свободной России, отправился навстречу палачам etc., - и, в глазах наивного человека, тут и правда все выглядит сплошным голливудом, вот уже и CNN с HBO сняли кино.

Но если все-таки сохранять трезвость и пропаганде не поддаваться, то понятно, что причина его возвращения - это никакая не "жертва во имя свободы" или что там еще барабанное полагается произносить, а - гордыня.

Демонических масштабов тщеславие, очень похожий образец которого мы уже видели почти за двадцать лет до того.

Подобно тому, как Ходорковский, считая себя величайшим и уникальным бароном-разбойником, первым человеком России, гением и будущим нашим правителем, просто не мог позволить себе куда-то бежать или идти на компромиссы, так и Навальный был слишком амбициозен для того, чтобы тихо остаться в эмиграции и стать еще одним гарри каспаровым, который раз в год всплывает в NY Times с текстом о том, какие еще санкции надо наложить на агрессив кей джи би мафиа. Он был готов пойти на известные лишения, лишь бы сделаться безоговорочным номером один в своем садике, тем нельсоном манделой, который, в рамках развития сюжета, должен дорваться до власти.

Ничего хорошего этот сюжет не обещает.

Собственно Мандела превратил цветущую страну в криминальную помойку.

Русские революционеры начала двадцатого века массово сидели в тюрьме, на каторге или в таежной ссылке, - но это вовсе не помешало им обильно грабить и убивать людей чуть позже.

Есть и другие примеры - тем более очевидные, - которые я не хочу приводить из-за их затертости, но их легко вспомнить.

Иными словами, если в результате политического конфликта кого-то посадили - это не значит, что посаженный не может оказаться намного более разрушительным явлением для родины по сравнению с теми, кто его посадил. Еще как может, увы.

Меня в свое время поразило теологическое соображение, которое я увидел не помню где.

Суть его в том, что черт позволяет по-настоящему большому грешнику обойтись без мелких грехов. Ну, как серьезное заведение дает хорошему клиенту разные "скидки и бонусы".

Так что если ваш случай - это чистое вещество гордыни, нарциссизма и властолюбия, то вы вполне можете быть не робкого десятка, вы можете не влипать в помоечные страстишки и твердо идти к своей цели - и черт поможет.

Именно поэтому Навальный и Ходорковский оказались способны на громкий жест хладнокровной отсидки.

Но проблема в том, что Россию в двадцатом веке уже два раза уничтожали властолюбивые нарциссы, не замечавшие вокруг себя ничего, кроме своих амбиций, речей и картинных поз. И если Керенского и Горбачева принято было упрекать в малодушии и нерешительности, то Троцкий и Ельцин отважно и безоглядно шли навстречу буре. Но кому от этого стало лучше?

Третьего круга Россия, к сожалению, не перенесет.

И потому - хоть наша тюрьма и скверное место, находиться в котором я не пожелаю никому, кроме садистов и убийц, - я выбираю страну без самовлюбленных карьеристов, а не самовлюбленных карьеристов - уже без страны.

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КАРТИНА ДНЯАлексей Навальный: досье KP.RU