Вещи тяжелобольного Леонида Куравлева вывезли из дома престарелых: и вот почему

Леонид Куравлев. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

На фоне сообщений о том, что у находящегося в тяжелом состоянии Леонида Куравлева началось обширное поражение легких, его близкие вывезли вещи актера из дома престарелых. В настоящее время актер, у которого выявили ряд серьезных заболеваний, в том числе головного мозга, лежит в реанимации.

Врачи зафиксировали ухудшение состояния Леонида Куравлева. На днях он перенес экстренную операцию - гастростомию. Артист получает питание через специальную трубку.

Последние полгода актер провел в доме престарелых, откуда и был госпитализирован. В настоящее время родня вывезла вещи Куравлева из соцучреждения. Благо, их было немного - все уместились в небольшой черный чемоданчик. В настоящее время комната Леонида Вячеславовича полностью опустела, передает "СтарХит".

Стоит отметить, что сиделки не говорили другим постояльцам о том, что их сосед - знаменитый на всю страну актер. "Мы фамилию не стали вешать на дверь. Посчитали, что так будет лучше. И не афишировали все эти месяцы, что он у нас был", - заявляли работницы.

Одна из сотрудниц рассказала, что со знаменитым пациентом им было весело. "Когда он не слышал или же не мог надеть слуховой аппарат, мы ему писали. И он отвечал: да, нет, хочет, будет", - поведала сиделка.

Рассказали женщины и о том, как жилось актеру в доме престарелых. Поступил он в социальное учреждение лежачим, очень худым. Знаменитый артист почти не говорил и оглох. "У него была борода заросшая, он был неумытый, неухоженный. Вплоть до того, что мы вызывали лора, чтобы почистить уши", - говорила сотрудница дома престарелых.

Также она заявила, что актер буквально отрекся от дочери Екатерины. "Очень плохо к родственникам своим относится, дочка довела. Он делал вид, когда она приходила, что спал. О ней даже слышать ничего не хотел. Не она сюда привезла, а сын. Думаю, что это был акт спасения какой-то", - сокрушалась женщина.