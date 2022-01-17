Столбу пепла от вулкана Хунга Тонга не хватило пары километров, чтобы устроить на планете “год без лета”

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В Тихом океане взорвался вулкан Хунга Тонга. Эффектные кадры извержения, снятые со спутника, обошли все мировые СМИ. Угроза цунами была объявлена в Австралии, Чили, США, Японии, Новой Зеландии и на Курильских островах.

Вулкан выбросил мощный многокилометровый столб пепла и некоторые ученые заявили , что планете грозит глобальное похолодание, потому что вулканические выбросы закроют Солнце и его лучи не смогут, как следует прогревать поверхность Земли. Что на самом деле ждать от извержения вулкана Хунга Тонга? Об этом мы спросили профессора кафедры петрологии и вулканологии геологического факультета МГУ, доктора геолого-минералогических наук Павла Плечова.

Спутниковая картинка оказалась лукавой

- Павел Юрьевич, помогите нам понять - это локальное извержение или все-таки событие планетарного масштаба?

- Вулкан проснулся 20 декабря, а потом через 3 недели случилось главное извержение, которое завершает нынешний цикл. Первые сообщение были очень тревожными. Даже мои коллеги вулканологи начали говорить, что это будет нечто масштабное. Действительно была большая опасность, потому что вулкан мощный. И кадры, которые передавали с места события, выглядели весьма впечатляюще. Собственно, вулкан попал в мировые новости из-за красивой картинки…

- Да, в соцсетях и по ТВ активно широко разошлась съемка со спутника, где взрыв действительно поражал воображение.

- Кстати, эта картинка довольно лукавая, в динамике смотрится страшно, но на самом деле это таймлапс (множество снимков объединенных в одно видео) за 12 часов. Если бы случился одномоментный взрыв в реальном времени - а именно такое впечатление создается, когда смотришь ролик - то произошла бы мировая катастрофа. Однако, по тем данным, которые есть у меня, это на самом деле очень крупное извержение, но все-таки не планетарного масштаба, - сказал ученый kp.ru.

- А чем одно отличается от другого?

- Критерием является высота колонны пепла. Если пепел попадает в стратосферу, то он разносится на большие расстояния и затем могут произойти всякие катаклизмы, например, глобальное похолодание. В данном случае по замерам, который я видел, пепловая колонна поднялась на высоту 18 км. Это большая высота, но все же недостаточная, чтобы пепел в больших количествах попал в стратосферу. Такое извержение не вызовет существенного глобального похолодания. Хотя произойти могло все, что угодно, потому что вулкан мощный, большая его часть находится под водой, наверху торчит только маленький участок кальдеры в виде небольшого островка Хунга Тонго. И объем изверженного материла мог быть гораздо больше.

Риск цунами все еще остается

- А до какой высоты должен был вырасти столб, чтобы вулкан Хунга Тонго оставил свой след в истории?

- Ему совсем немного не хватило. Если бы колонна поднялась не на 18, а хотя бы на 20- 25 километров – тогда можно было бы о чем-то говорить. А так это все-таки региональный масштаб, угрозы человечеству из-за извержения нет и теперь вулкан, образно говоря, встает в очередь на изучение. У нас же по всему миру 25-30 вулканов извергаются ежеминутно с разной степенью интенсивности.

- Глобального похолодания не будет, а холодного лета – стоит опасаться?

- Скажем так, это извержение на порядок слабее, чем извержение вулкана Тамбора в 1815 году, которое вызвало год без лета. Кроме того, такой эффект “солнцезащитной пленки” возникает, когда соединения серы в больших количествах попадают в верхние слои атмосферы. В этот раз такого, скорее всего, не случится, из-за недостаточной высоты пепловый колонны. Нам повезло, что поверхность океана сыграла определенную защитную роль. Если бы извержение произошло на поверхности, то колонна пепла была бы значительно выше. Но поскольку основная часть находилась под водой, вода немножко приглушила выброс. Я боялся, что будет большое цунами, но волна оказалась небольшой, даже эвакуации особой не потребовалось. Но в любом случае, есть система оповещения, она должна сработать в случае угрозы цунами.

- А как она работает? За сколько времени можно предупредить население?

- Система оповещения была создана после событий 2004 года в Индийском океане, (тогда цунами унесло жизни, по разным данным, от 225 до 300 тысяч человек). Если случаются какие-то сейсмические события, которые могут вызвать цунами, то автоматически предупреждения получают все спасательные службы. Время зависит от удалённости от объекта, но, как правило, счет идет на часы. У нас в зоне риска в основном Курильские острова, они малообитаемые, но служба оповещения там тоже хорошо работает. И потом в этих районах каждый ребенок со школьной скамьи знает, что в случае цунами нужно искать возвышенность высотой 25, а желательно 50 метров.

- Но судя по 2004 году, не у всех получается до него добежать…

- Если говорить об Индийском цунами, то тогда не было службы оповещения. Прошло 16 лет, я надеюсь, что прибрежные страны уже лучше подготовлены к таким событиям. А во-вторых, цунами 2004 года пришло рано утром, его мало кто видел и там в основном пострадали туристы и жители районов, где просто некуда было деваться. В Индийском океане много островов, где физически нет точки выше 50 метров. Куда бы ты не побежал - всё равно бесполезно.

- То есть, если ты на плоском, как сковорода, острове, ты обречен?

- Нет, есть другой способ - взять лодку и отплыть от ближайшей суши на расстоянии пары километров. Тебя качнет, но не перевернет. Но опять же, там такой размах был, что людям просто не повезло.

Нас ждут закаты, как на картинах Мунка?

- Есть опасность для населения островов? Древнеримский писатель Плиний Старший (такой тип извержений с выбросом большого количества пепла и газа назван “плинианским” именно в его честь) как раз подобного извержения Везувия не пережил, отравился ядовитыми газами.

- Плиний Старший действительно руководил эвакуацией римских войск в районе Неаполя. От чего он умер - этого мы до конца не знаем, единственный доступный источник — это письма Плиния-младшего историку Тациту, написанные спустя 20 лет после событий. Есть вероятность, что Плиний-старший отравился какими-то газами во время пеплопадов, но там расстояния были другие. Корабль Плиния находился примерно в 10 километрах от Везувия. Здесь сам остров Хунга Тонга необитаем, а ближайшие населенные острова находятся в десятках километров от него. А при таких извержениях непосредственная опасность - она где-то в радиусе первых километров. Да, бывают экологические катастрофы, когда пепел засыпает посевы, травиться скот, источники воды становятся отравленными. Но в данном случае всё под контролем достаточно современных вулканологических служб, которые знают о такой опасности (власти королевства Тонга призвали жителей не пользоваться резервуарами для сбора дождевой воды из-за опасности кислотных дождей - Ред). Я думаю, что неприятных сюрпризов это извержение уже не принесёт, по крайней мере, сообщений о жертвах не было.

- Извержение претендует на то, чтобы войти в историю, если не масштабами, то хотя бы специфическими закатами, как на картинах Мунка или другими красочными атмосферными явлениями?

- Теоретически, да. Красивые закаты дает тонкий слой пепла в воздухе. Но все говорит о том, что Хунга Тонго не хватило мощности выбросить пепел на такую высоту.