Ученый Хольмен предупредил мир об угрозе глобального похолодания после извержения вулкана в Тонга Фото: REUTERS

Профессор метеорологии и климатологии Ким Хольмен заявил, что извержение вулкана в Королевстве Тонга может грозить миру глобальным похолоданием.

Он добавил, что за последние 20 лет таких сильных извержений вулкана не было. Об этом сообщает "Пятый канал".

Хольмен добавил, что причина этому неустановленные химические элементы, которые были высвобождены в результате подводного извержения.

- Вероятно, из-за этого извержения тенденция глобального потепления замедлится на несколько лет, и мы будем наблюдать более низкую температуру по всему земному шару, — предположил эксперт.

15 января главное метеорологическое управление Японии объявило об угрозе цунами высотой до трех метров. Это предупреждение действует для японских островов Амами и Токара в Тихом океане. Угроза цунами после извержения подводного вулкана у островов Тонга была также объявлена на Курильских островах.