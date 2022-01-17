Ученые нашли гены, которые обеспечивают защиту от инфекции SARS-CoV-2

Некоторые люди обладают сверхъестественными неизвестно как появившимися способностями. Фото: Shutterstock

На роду написано «не болеть»

Большая группа ученых (14 человек) из США, Канады, Германии, Финляндии, Великобритании и Японии, ведомые Дженнифер Хаффман (Jennifer E. Huffman, Boston Healthcare System), продолжив исследования своих коллег, начатые в 2020 году, поняли какие именно гены позволяют некоторым людям переносить COVID-19 относительно легко, а то и вовсе без симптомов. Результаты своего исследования они опубликовали в журнале Nature Genetics, на который ссылается портал ScienceAlert.

Предшественники выяснили: комплекс генов - расположенный на 3-й хромосоме кластер OAS1/2/3, от которого зависит тяжесть течения нынешнего заболевания, таинственным образом появился давным-давно – в те времена, когда о существовании вирусов никто и не догадывался. Одни современные люди унаследовали соответствующие гены от неандертальцев, другие – от еще более древних африканских предков.

Последователи, проанализировав данные примерно 140 тысяч пациентов и около 3 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2, обнаружили, что в хромосомном регионе (chromosomal region 12q24.13) этого кластера иной раз встречается мутация - аллель rs10774671 G, активность которой и обеспечивает защиту от COVID-19. Природа загодя позаботилась, хотя почему-то не о всех. В той или иной мере защищены менее трети людей. Столько бы и осталось на Земле, если бы не вакцинация.

Иными словами, те люди, которым достался кластер OAS1/2/3 с геном rs10774671 G, болеют легко – их иммунитет самостоятельно справляется с вирусами. По мнению ученых, защитный генетический механизм существует не менее 500 тысяч лет.

Выяснив, какие именно гены обеспечивают эффективное противодействие инфекции, исследователи рассчитывают создать лекарства от COVID-19, а то и от других вирусных заболеваний.

Защитный механизм, внедренный в человеческий геном примерно 500 тысяч лет назад, пригодился.

На роду написано «болеть тяжело»

Польские исследователи из Медицинского университета в Белостоке (University of Bialystok in Poland) обнаружили: в том же кластере OAS1/2/3 встречается и крайне отвратительная мутация. А именно ген, который усугубляет течение COVID-19 – более, чем в два раза увеличивает риск дыхательной недостаточности. Один из авторов открытия профессор Марцин Монюжко сообщил об этом на недавней пресс-конференции, в которой участвовал министр здравоохранения Польши Адам Недзельский. На нее ссылается Daily Mail.

По сути, поляки подтвердили выводы, к которым чуть раньше – в ноябре прошлого года - пришли британские ученые из Оксфорда (Oxford University), объявив злонамеренным ген LZTFL1, расположенный в хромосомном регионе 3p21.31. По их данным, мутация, осложняющая течение заболевания, встречается у 15 процентов «коренных» европейцев и у 60 процентов людей, южно-азиатского происхождения.

Похоже, что встречаются люди и без защитного механизма, и с мутациями. Но подобных крайних случаев, похоже мало.

Сколько мутантов в России, пока неизвестно. Наверное, не меньше, чем в Польше. Им стоит привиться в первую очередь.