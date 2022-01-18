Сладкая жизнь закончилась: В России с 1 февраля подорожают торты, конфеты и шоколад

Массовый тренд на повышение стоимости кондитерских изделий в России отсутствует Фото: Олег УКЛАДОВ

Заедать стресс пироженками и конфетами скоро, возможно, станет дороже. Во всяком случае, именно такое печальное известие принесли утренние новости. Вроде как крупнейшие российские производители сладостей намерены с февраля резко повысить отпускные цены на свою продукцию. А некоторые — уже и прямо сейчас. Об этом на всякий случай заранее предупреждают торговые сети.

Вероятный размах бедствия зависит от бренда и типа продукции. Больше всего, как предполагается, могут подорожать торты и пирожные — до 23%. Вафли и конфеты — до 18-19%. Шоколад — процентов на 9, жвачки — на 5-6%. Но это очень условные цифры, поскольку в целом речь идет о более чем сотне разных наименований.

Подорожанием чего бы то ни было нынче уже никого не удивишь. А много кушать сладкого — вообще вредно для здоровья. И все же: 18-19-23% - не слишком ли? Или это такое прощупывание почвы — а вдруг получится?

В Минсельхозе заявили, что речь идет об «отдельных случаях пересмотра цен на определенные наименования продукции конкретных производителей».

-Массовый тренд на повышение стоимости кондитерских изделий в России отсутствует. Несмотря на существенное увеличение издержек из-за удорожания упаковки, тары, сырья, электроэнергии, логистики, транспортных услуг и других составляющих себестоимости, производители сдерживают резкий рост цен на свою продукцию за счет оптимизации внутренних процессов и сокращения маржинальности. Следует также отметить, что динамика цен на муку и яйца, благодаря принятым Правительством РФ мерам, не превышала темпы инфляции. Так, по данным Минсельхоза на 12 января, стоимость пшеничной муки у производителей за год выросла на 6,5%, яиц – на 7,7%, - говорится в официальном комментарии ведомства.

В Ассоциации предприятий кондитерской промышленности («АСКОНД») не отрицают, что некоторые предпосылки для роста цен на сладости все же есть.

-За последние два года ключевой ингредиент для кондитерской промышленности — сахар — вырос в цене на 113%, существенно выросли цены на другие виды сырья (какао-продукты, мука, тропические масла и т.д.), упаковку, логистику и другие составляющие себестоимости, - комментирует ситуацию исполнительный директор «АСКОНД» Вячеслав Лашманкин. - Производители взяли на себя большую часть этой нагрузки, стараясь по максимуму сдерживать цены для потребителей, чтобы продукция оставалась доступной широким слоям населения.

По словам Лашманкина, несмотря на рост затрат, предприятия отрасли не увеличивали цены в преддверии новогодних праздников, когда конфеты и кондитерка пользуются повышенным спросом. В ассоциации прогнозирует в 2022 году «умеренный» рост цен на сладости, без резких колебаний — этому должен способствовать рост производства. Умеренный — это не сильно больше 8-10% по всему многочисленному ассортименту в среднем.

Заметим, что Россия сейчас практически не импортирует кондитерские изделия (импорт составляет меньше 10%). Большая часть популярных марок, которая ассоциируется с чем-то зарубежным - типа шоколадок «Марс» или «Киндер Сюрприза» и даже конфет «Рафаэлло», - нынче производятся на российских заводах, где-нибудь во Владимирской области. По оценкам экспертов, за метр полки со сладкими вкусняшками в сетевом магазине сегодня борются порядка 150 разных производителей. Такой уровень конкуренции, по идее, сам по себе должен сдерживать рост цен, если на то нет веских экономических причин.