Назарбаев жив! Теперь это вне всяких сомнений

Нурсултан Абишевич ответил на самый популярный в последнее время вопрос: где он и что с ним Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нурсултан Назарбаев впервые с начала беспорядков в Казахстане появился в публичном пространстве. В сети появился трехминутный видеоролик с его обращением к нации. Елбасы сидит за большим, без бумаг, но видно, что он читает по суфлеру:

- Уважаемые казахстанцы, дорогие соотечественники! Январские события потрясли весь Казахстан. Целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев нашего государства, - обратился Назарбаев. - Важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства. Следствие даст ответ на этот вопрос.

После этого Нурсултан Абишевич ответил на самый популярный в последнее время вопрос: где он и что с ним.

- Отвечая на многочисленные обращения в мой адрес и в связи с публикациями средств массовой информации, сообщаю, что я в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву. И с тех пор являюсь пенсионером и в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал.

Также первый президент Казахстана опроверг «конфликт во власти»:

- Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Он председатель совета безопасности. В скором времени он будет избран председателем партии «Нур-Отан». Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите страны нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны.

Более того, Назарбаев не просто опроверг слухи о противостоянии элит, но и поддержал Токаева с его реформами:

- Мы обязательно пройдем через кризис и станем еще сильнее. Президент выдвинул новую программу реформ, направленную на повышение благосостояния народа и эту программу нужно поддержать.

В завершение елбасы поблагодарил казахстанцев за поддержку, пока он был главой государства.

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