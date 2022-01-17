Где сейчас елбасы? Пять версий о судьбе Нурсултана Назарбаева

Пока весь мир гадает, где сейчас первый президент Казахстана, его родственники теряют высокие посты в республике. Фото: Евгений Биятов/POOL/ТАСС

Один из самых частых вопросов по теме беспорядков в Казахстане: «где находится Назарбаев». В последний раз мы видели Нурсултана Абишевича 28 декабря. Он, как почетный председатель, принимал участие в неформальном саммите лидеров стран СНГ в Петербурге. После этого, елбасы сел в машину Александра Лукашенко и тут его след обрывается.

Так где же сейчас Назарбаев?

Версия 1. «Он умер».

Это самая громкая версия. Её высказали сразу несколько человек. В том числе и Владимир Жириновский. В эфире Радио «Комсомольская правда» лидер ЛДПР заявил, что случилось страшное:

- Я думаю, умер давно. Давно умер и похоронили. Мусульмане хоронят в тот же день. Так тихо спрятаться, ничего не говорить и быть живым? Это исключается. Тем более, что сразу был арестован председатель комитета государственной безопасности, — сказал он.

Более того, по версии Жириновского, Назарбаев умер не своей смертью, а его ликвидировали, потому что против бывшего лидера ополчились народные массы.

Эту версию опровергли сразу ряд источников. В том числе и Ермухамет Ертысбаев, бывший министр информации Казахстана и советник Назарбаева. В эфире радио «КП» на прямой вопрос политического обозревателя Владимира Восробина «Жив ли Назарбаев?» от ответил, что «Безусловно. Только что разговаривал с его помощником»:

-Я недавно высказал предположение, что он тяжело заболел. И тут же мне позвонил его помощник. Сказал, что шеф не доволен твоим выступлением, - уточнил Ертысбаев.

Версия 2. «Он в Киргизии»

Версию смерти национального лидера Казахстана проверили журналисты mk.ru. Они посетили родное село Назарбаева под Алма-Атой — Шамалган. И даже посетили кладбище (якобы, он похоронен в родовом склепе). На самом кладбище свежих захоронений не оказалось. А смотритель кладбища сказал, что Нурсултан Абишевич действительно приезжал в село 2-3 января. Был в добром здравии. После чего в бронированной машине отправился в Киргизию.

В пользу этой версии говорят и некоторые телеграм-каналы. В сети появилось фото документов таможни Казахстана. Из него следует, что еще во время беспорядков в Казахстане, семья Назарбаева выезжала в Киргизию. По крайне мере это точно делал по дипломатическому паспорту родной брат елбасы Болат. А сервисы по отслеживанию полетов давали информацию, что якобы борт принадлежащей семье елбасы, тоже летел из Казахстана в Киргизию.

Да и связи между странами давние: младшая дочь Нурсултана Абишевича Алия была замужем за сыном бывшего президента Киргизии Аскара Акаева Айдаром.

Версия 3. «Он в Объединенных Арабских Эмиратах».

Эта версия — продолжение предыдущей. Оттуда, якобы в Эмираты елбасы отправился из Киргизии.

В пользу того, что Назарбаев находится в ОАЭ, может говорить и скандал с инстаграмом его младшей дочери Алии. Она на своей странице прокомментировала беспорядки, а социальная сеть взяла и определила её местонахождение: Эмираты. После этого Алия удалила свои аккаунты во всех соцсетях.

Версия 4. Официальная. «Он в Нур-Султане и работает».

О том, что Назарбаев находится в стране сообщили сразу три источника. Во-первых, его пресс-секретарь Айдос Укибай сообщил, что тот в Казахстане:

- Елбасы находится в столице, в городе Нур-Султане. Он проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, - сказал он.

Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев в эксклюзивном интервью kp.ru заявил, что нет повода не верить Укибаю:

- Наш первый президент находится в стране, он работает.

Эту же версию подтверждает президент Белоруссии Александр Лукашенко (он сообщил, что говорил по телефону с Назарбаевым и обсуждал положение дел в Казахстане) и посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов.

Версия 5. «На самом деле».

Где на самом деле находится первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев знает только он сам и, возможно, ближайшее окружение. Как и нет информации о его здоровье. С самого начала протестов он ни разу не появлялся ни на публике ни в видеороликах, никак лично не комментировал происходящее — только через третьих лиц. Поэтому и рождаются разные версии, даже самые фантастические.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Многие родственники Нурсултана Назарбаева при его правлении занимали высокие посты в республике. Однако за последние несколько дней все изменилось.

- Племянник елбасы Самат Абиш снят с поста первого заместителя главы Комитета Национальной Безопасности (аналог российской ФСБ, - ред.) В разгар беспорядков - 7 января — появились сообщения, что его не только сняли с должности, но и арестовали, но слухи об этом были опровергнуты пресс-службой ведомства.

Теперь его отставка — не журналистская утка, а распоряжение президента Касым-Жомарта Токаева. Самат Абиш занимал эту должность более 6-ти лет.

- Димаш Досанов покинул пост гендиректора «КазТрансОйл». Он получил этот пост в 2016-м. Сразу после свадьбы с младшей дочерью Назарбаева Алией.

- Кайрат Шарипбаев больше не председатель правления АО НК «КазТрансГаз». На эту должность он был назначен после брака со старшей дочерью Назарбаева Даригой (это второй её супруг).

- Тимур Кулибаев подал в отставку с должности главы президиума национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Он написал заявление по собственному желанию. Кулибаев — муж средней дочери Назарбаева Динары. Вместе с ней они занимают 1111 строчку в рейтинге Форбс с состоянием в $2,8 млрд.

The Guardian со ссылкой на источники сообщает о борьбе Назарбаева с Токаевым за власть и активы. По словам бывшего западного чиновника, сейчас ведутся "ожесточенные переговоры о перераспределении".

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