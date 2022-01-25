Режиссер Чжан Имоу: «Самым ярким зрелищем на открытии Олимпиады в Пекине станет зажжение огня»

Чжан Имоу – главный режиссер-постановщик церемоний открытия и закрытия Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главным постановщиком церемоний открытия и закрытия зимних Олимпийских игр в Пекине стал известный китайский режиссер Чжан Имоу. В 2008 году Чжан уже выполнял эту миссию, когда в столице Поднебесной проходила летняя Олимпиада. Тем самым он установит рекорд и станет первым в мире режиссером церемоний открытия и закрытия сразу двух Олимпиад – летней и зимней.

Чжан уже пообещал зрителям, что их ждет незабываемое зрелище. Церемония открытия Олимпиады 2022 года пройдет 4 февраля на Национальном стадионе Пекина. Создатель фильмов «Дом летающих кинжалов» и «Красный гаолян» готовит для нее сразу несколько сюрпризов, и главный из них – номер с зажжением олимпийского огня. Как именно зажгут пламя, держится в строжайшем секрете – это одна из главных интриг церемонии. По словам режиссера, его команде удалось придумать нечто действительно неожиданное.

– Способ зажжения огня, и даже держатель для факела являются нашей самой смелой разработкой и преобразованием, которых еще не было в 100-летней истории Олимпийских игр, – рассказал Чжан Имоу.

Церемония открытия Олимпийских и Паралимпийских игр в 2008 году в Пекине. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В качестве главного художественного элемента церемонии открытия Чжан выбрал «весну». Она олицетворяет позитивный и оптимистичный настрой, а также перекликается с девизом зимней Олимпиады: «Вместе ради общего будущего». В церемонии будут также обыгрываться темы научно-технологических инноваций, защиты окружающей среды и здорового образа жизни. «Китай приложит все усилия для представления миру романтичного, красивого и душевного мероприятия», – сообщает портал «Жэньминь жибао» онлайн.

В церемонии примут участие около 3 тысяч актеров. Организаторы Олимпиады учли все особенности, связанные с пандемией коронавируса. Как сообщил пресс-секретарь оргкомитета зимних Олимпийских игр в Пекине Чжао Вэйдун, с учетом температуры воздуха и необходимости профилактики эпидемии в сценарий церемонии открытия были внесены некоторые изменения. Так, общее время шоу было сокращено до ста минут, а художественные номера и олимпийские ритуалы были объединены воедино.

Церемония передачи флага на закрытии Олимпиады в Пхенчхане в 2018 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, 72-летний Чжан Имоу – обладатель многих кинематографических премий, в том числе «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля, «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля и Гран-при Каннского кинофестиваля. Картины Имоу не раз номинировались на премию «Оскар». Кроме постановки церемоний открытия и закрытия Олимпиады-2008 в Пекине, Чжан также был режиссером восьмиминутного номера для церемонии закрытия Олимпийских игр в Афинах в 2004 году, а также церемонии передачи флага на закрытии Олимпиады в Пхенчхане в 2018 году.