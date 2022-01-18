Германии надо дать украинских композиторов, писателей и поэтов

Посол Украины в Берлине пожаловался, что немцы не воспринимают его и страну, как надо. Фото: germany.mfa.gov.ua

На Украине все стабильно. После вчерашнего политшоу в Печерском суде, когда судья прятался в своей комнате 5 часов, чтобы не сказать ни "а", ни "б" в вопросе о выборе мере пресечения для Петра Порошенко, а в зале пели нестройно, зато фальшиво колядки под руководством экс-спикера ВРУ Парубия, не выговаривающего половину букв алфавита, казалось, уже мало что могло бы удивить. Но, как всегда, это оказалось не так. Только-только успокоившуюся было ряску на болоте украинского политического серпентария нарушил, как обычно посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Сей субъект украинской внешней политики, по всей видимости, считает, что если он в течение семи дней не всколыхнул украинскую или немецкую общественность, то неделя прошла зря. Его пребывание в ФРГ сопровождается постоянными требованиями, просьбами, мольбами, ультиматумами. А в этот раз в интервью агентству "Укринформ" Мельник объяснил, как трудно ему приходится в Берлине.

Работает практически во фронтовых условиях. "Гитлер капут! – не кричит, но регулярно при посещении немецких редакций и германских ведомств издает звуки "Слава Украине!" И все без толку. Берлин, мало того, что не соглашается подарить или даже продать оружие Киеву, так еще и не предоставляет свое воздушное пространство для британских самолетов, которые везут это оружие на Украине из Великобритании.

- Украинские дипломаты в Германии смогли мощно заявить о себе, - скромно отметил Мельник (ясно ведь, о каких именно дипломатах идет речь! – прим. авт.). – И сейчас немецкая элита, журналистский бомонд и эксперты знают, что существует Украина, которая имеет свои цели и уверенно прокладывает свой путь.

Но вот незадача, по словам Мельника, Берлин "может легко себе позволить" не считаться с интересами Киева и не учитывать их. Германия, вообще, не считает Украину ни "великой культурной европейской нацией", ни "влиятельным субъектом политики". Почему так?

- Думаю, что в этом - наша главная недоработка последних 30 лет: мы еще не удосужились заявить о себе как о великой культурной европейской нации, влиятельном субъекте истории, - откровенно признается Мельник и резюмирует. - А именно от этого в значительной мере зависит и политическое признание.

Ситуация должна измениться, уверен Мельник, когда "шедевры украинских композиторов" станут частью репертуаров оперных театров в Германии, а в немецких школах станут изучать творчество "великих украинских писателей и поэтов". А пока этого не происходит, Мельнику приходится вести в Германии "военную дипломатию", терпя без счета поражения, тычки и унижения.

- Моя активность не всегда вызывает восторг и еще реже энтузиазм и положительные эмоции в политическом Берлине, - откровенно признался Мельник и чуть не расплакался, вспомнив свое пребывание в стране пребывания. - Мне лично не раз и не два в Берлине не просто деликатно намекали, но и часто открытым текстом очень настойчиво "советовали" нашу медийную составляющую дипломатии немножко притормозить и свернуть.

В реальности же стоит удивляться долготерпению немецких властей, потому что кому другому хватило и десятой части тех претензий, которые Мельник успел озвучить Берлину. Он требовал от Германии, чтобы та вернула Украине Крым, просил денег в ответ на дипломатический подарок – нотного архива Баха, доставшегося Советской Армии в качестве трофея, возлагал на Берлин "вечную историческую ответственность" за Украину, требовал покаяний за нацистов и говорил много других неприятных и очень недипломатичных вещей. Кстати, ни одного великого украинского композитора, писателя и поэта, которые были бы достойны премьер в опере Берлина и изучения в немецких школах, Мельник так и не назвал. Возможно, по той причине, что по меркам немецкого (да и русского искусства, впрочем, тоже) таких имен там попросту нет.

Что же касается обиды господина Мельника, что ему (а вместе с ним и Украине) немцы отказывают в политической субъектности, то кто бы обратил его внимание на прозвучавшие практически в тот же день слова экс-министра энергетики Ольги Буславец, которая сказала, что "очень вероятно, Украина будет отбирать российский газ из транзитного потока" уже в первом квартале наступившего года. Попросту говоря, воровать чужой газ из газопровода. Что, кстати, делала уже не раз, и что вызывало не раз "газовые войны" вплоть до закручивания вентилей. НО не в этот раз, как говорится. Та же Буславец считает, что если это произойдет, то Россия остановит транзит, не дожидаясь окончания срока действия контракта в 2024-м. И будет настолько права, что на Западе даже и не пикнет никто по этому поводу.

Так что, господину Мельнику хорошо бы усвоить, что для признания тебя приличным челове…, то есть государством, надо для начала перестать тырить по чужим карманам не свое имущество и клянчить на всех перекрестках.

А там, смотришь, что-то и сдвинется, и "открытым текстом" посылать его перестанут. Однако, что-то подсказывает, что это примерно настолько же выполнимо, как и решение украинских проблем инопланетянами. Впрочем, инопланетянами все же более реально, чем самими украинцами.

P.S. Чуть ведь не забыл. Завтра всех ждет вторая серия политического шоу "Порошенко в Печерском суде". Судья должен объявить решение, если не сбежит до этого сам за границу. И, вот ведь какое совпадение, именно в этот день, завтра, в Киев со срочным визитом прилетает Госсекретарь США Энтони Блинкен. Конечно, это простое совпадение. Мы верим.