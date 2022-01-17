Петр Порошенко в суде Киева по делу о госизмене: прямая онлайн-трансляция Фото: REUTERS

В понедельник, 17 января, бывший президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев и прибыл в суд, где рассматривается дело о госизмене.

Как писал сайт kp.ru, самолет авиакомпании Wizz Air, на борту которого находился бывший украинский лидер, прибыл на Украину из Варшавы. Сообщалось, что силовики забрали у Порошенко паспорт при прохождении контроля в аэропорту. Политик заявил, что пограничники пытаются не впустить его в страну, однако позже он все же вышел из таможенной зоны. Перед вылетом в Киев он заявлял, что не опасается ареста, указывая, что на его стороне украинский народ.

Напомним, Порошенко принял решение покинуть Украину на фоне обвинений в госизмене по делу о поставках угля с Донбасса. Политик сообщил о своей готовности вернуться в Киев, отметив, что намерен явиться в суд и провести встречу с генеральным прокурором. Он заявил, что возвращается для того, чтобы «защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии».