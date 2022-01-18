В первый день суда над Порошенко судья отказался выносить решение. Но любой исход ударит по Зеленскому

Петр Порошенко. Фото: REUTERS

Бывший президент Украины Петр Порошенко успел прибыть в Печерский районный суд Киева, где будет выбираться ему мера пресечения, вовремя. Успел, хотя в аэропорту его задержали на целых 15 минут при прохождении паспортного контроля, а потом еще и сам Порошенко выступил со сцены на хорошо подготовленном импровизированном митинге, напомнив времена майдана в Киеве. И якобы импровизацией, и речами в духе "Вперед, на Москву и Киев!" Правда, для того, чтобы успеть в суд, кортежу Порошенко пришлось пару раз, как минимум, нарушить правила дорожного движения, но кого волнуют такие мелочи, когда в страну вернулся чуть ли не "Спаситель нации". А, может, и не чуть. Во всяком случае, и сам Порошенко, и его окружение видят бывшего президента именно в таком амплуа.

ГЛАС МАССОВКИ

Порошенко у суда встречали жиденькая цепочка полицейских и толпа его митингующих сторонников. Флаги, плакаты, речевки – все это создавало атмосферу если не праздника, то, как минимум, яркого шоу. Что удивительно, многие в толпе - это те же самые люди, которые в 2019-м сыпали проклятиями Порошенко и возлагали все свои надежды на Зеленского. Впрочем, есть мнение, что массовый энтузиазм материально простимулировали. Но это касается явно не всех. Полно тут было и тех, кто пришел в надежде на новую перемогу. Над Зеленским и москалями.

Напомним, следствие просит суд о применении к Порошенко такой меры пресечения, как арест. Прокуратура согласна на домашний арест с внесением залога в 37 млн гривен. Защита Порошенко перед началом заседания демонстрирует уверенность, что ни денег платить не придется, ни вещи в СИЗО бывшему президенту не надо.

Ступеньки суда стали очередной трибуной для Порошенко, который произнес короткую и насыщенную речь о том, что только объединенная Украина сможет дать отпор Путину, и это объединение он увидел в аэропорту, где его "встречали 15-20 тысяч украинцев". И, вообще, "кто идет против Путина, тот идет против преступников в зеленой власти".

Толпа встречает Порошенко у здания суда. Фото: REUTERS

Под скандирование толпы: "Порох есть, дадим огня", - героя дня скрылся за дверью Печерского суда.

Заседание началось с 40-минутного опоздания и призыва адвоката Порошенко Голованя взять судье самоотвод. Дескать, тот может быть предвзят. Судья предложение отклонил, а защита на нем и не настаивала, поскольку захотела иметь на руках решение уже сегодня и не затягивать процесс.

ПОСПАТЬ В СУДЕ – ЭТО СВЯТОЕ

После зачитывания ходатайства и возмущения Порошенко, что ему пытались навязать бесплатного адвоката, как какому-то беспородному лоху, судья объявил перерыв в заседании для изучения материалов дела… защитой.

Во время переговоров Порошенко, будучи доступен избранным журналистам не преминул укусить Зеленского еще раз. В ответ на вопрос, что бы он порекомендовал сейчас Зеленскому, он ответил: "Советую перестать принимать наркотики, так как ваши действия абсолютно неадекватны". И снова, как на машине времени, вернулся в 2019-й, когда в предвыборной борьбе команда Порошенко достаточно толстыми и прозрачными намеками обвиняла Зеленского в потреблении наркотиков.

Тем временем суд возобновился и практически сразу защита Порошенко пошла в атаку. Основой для претензий адвокатов стало несоответствие полномочий лица, подписавшего постановление о привлечении Порошенко к делу в качестве подозреваемого, требуемому статусу. Поскольку Порошенко - депутат парламента, это должен был делать Генеральный прокурор, а не и.о. И по формальным признакам Порошенко не может быть признан в таком случае подозреваемым.

Пока адвокат разглагольствовал, растекаясь мыслью по УПК Украины, Петр Алексеевич, вероятно, плодотворно проведший время в перерыве и вкусивший "лекарства от диабета", тихо и мирно заснул под речь своего защитника, объяснявшего, как "космические корабли бороздят просторы Большого театра", опершись головой на кулак. И смог проснуться и вернуться в заседание только в последний момент, когда голова уже должна была соскользнуть с кулака. Правда, когда ему дали слово, он сразу пошел в атаку и выразил недовольство, что прокуратура пользуется в качестве доказательств материалами Википедии, Ютуба и ресурсами украинских СМИ. После чего потребовал все материалы "пидозры" отправить в макулатуру. Но ситуация сложилась такая, что после совета Зеленскому бросить "потреблять наркотики" Зеленский вполне мог бы ответным алаверды рекомендовать Порошенко прекратить пить "огненную воду".

Петр Порошенко в зале суда. Фото: REUTERS

КАРАУЛ УСТАЛ, А СУДЬЯ ПРИБОЛЕЛ?

Обвинение запросило у суда арест Порошенко с возможностью внесения залога в 1 млрд. гривен, обязательства сдать паспорт и ношения электронного браслета на ноге. В это время под зданием суда внезапно активизировалась массовка, которая, по признанию ее участников, практически не имела никакого отношения к населению Киева. "Казачки" оказались если и не засланными, то завозными. Постояв голодными несколько часов под зданием суда группа поддержки Порошенко в традициях Майдана начала скакать, и уже не могла остановиться, превратившись в сборище скакуасов. Прорезались и активизировались из толпы кликуши обоего пола.

- Знаете, какой план Банковой? Они хотят, чтобы мы разошлись, а они арестовали нашего лидера. Дадим ли мы им это сделать? - возгласил один из них, на что толпа дружно и заученно ответила "Нет!", после чего он продолжил. - Они хотят украсть Петра Порошенко и надеть на него наручники.

Толпа возмущенно взвыла. Но энтузиазма у нее явно поубавилось. То ли подмерзли, то ли оголодали и просто устали. Поэтому и пришлось их морально стимулировать активистам. И, хотя у суда осталось не так много людей, как было днем, ближе к вечеру их все же было достаточно, чтобы блокировать все боковые выходы и выезда, что они и предприняли. Опасений у них прибавилось после того, как МВД Украины заявило, что Порошенко находится во внутригосударственном розыске. Тем более, что к зданию суда подогнали автозак. Сначала один, потом второй… А бойцы Нацгвардии возле здания суда стали облачаться в защитную амуницию, явно готовясь к противостоянию с оставшейся у дверей группой поддержки Петра Алексеевича. Поползли слухи, что судье стало плохо в совещательной комнате, и ему вызвали "Скорую". Альтернативная версия гласила, что судья специально прикинулся, будто у него случился приступ, чтобы выиграть время и стянуть к суду дополнительные силы полиции и Нацгвардии. Все это косвенно свидетельствовало, что усилия защиты пропали втуне и судебное решение будет не в пользу Порошенко. Кстати, слухи про "Скорую" в суде через некоторое время опровергли.

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРЕДИСЛОВИЮ

После долгого нахождения в совещательной комнате, где он пробыл практически пять часов, а в зале заседаний уже начали "спивать колядки (фальшиво, поскольку запевалой был Парубий со свойственными ему дефектами дикции, зато нестройно) судья принял решение – ничего не решать. В знаменитой формуле "казнить нельзя помиловать" судья так и не решил, где поставить запятую. Оглашать решение суда решено 19 января в 14 часов по местному времени. Не удивлюсь, если к тому времени судья, назначенный на свою должность самим Порошенко в 2017-м году, уже успеет не только добраться до польской границы, но перебраться за канадскую.

Впрочем, где бы ни решил ставить запятую любой судья по делу Порошенко, у команды Зеленского в этой ситуации не было хорошего решения. Посадить Порошенко в СИЗО, значит, бросить вызов Вашингтону, из которого Зеленскому уже неоднократно намекали, что лучше бы правоохранителям Украины обратить внимание на совсем другого олигарха, на Коломойского, к которому у США много вопросов. Отпустить Порошенко – расписаться в своей никчемности и ущербности, о чем сам Петр Алексеевич заявлял не только в этот понедельник неоднократно. Лучше было бы для Зеленского не заваривать эту кашу, но для этого надо было стать умным и просчитывать свои шаги на несколько шагов вперед. Таких специалистов у украинской власти, похоже, сейчас нет.

И все в схватке Порошенко и Зеленского за власть на Украине только начинается. В 2019-м Зеленский наголову разгромил Порошенко на выборах. Сейчас ситуация изменилась с точностью до наоборот. Пока еще не разгром, но уже мучительнейшее унижение. Для борьбы Порошенко за власть ему необходимо полное оправдание по инкриминируемым ему статьям, чтобы, отталкиваясь от этого, устроить Зеленскому импичмент и отрешить нынешнего президента от должности. Самый эффективный путь для Порошенко в этом случае - обелить себя и уйти от приговора. А для этого надо доказать, что в его действиях не было состава преступления по факту. Но тогда, получается, он будет вынужден обелить не только себя, но и своего "подельника" Виктора Медведчука, суд над которым по "угольному делу" и арест Медведчука, пусть и домашний, он приветствовал вместе с остальными "укропатриотами". А пока Порошенко унизил в понедельник Зеленского так, как это не удавалось еще никому.

Как же там все причудливо, в этом сумасшедшем доме, называемом Украиной.