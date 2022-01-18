Столтенберг, садись, двойка! Генсек НАТО плохо знает историю и географию

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воинствующий непрофессионализм многих западных политиков стал уже притчей во языцех. Бывший госсекретарь США Джон Керри говорил, бывало, такие вещи, что его было нетрудно спутать с комиком Джимом Керри (Джим, правда, обладает гораздо более развитой мимикой, а чушь, которую он несет в фильмах, обусловлена сценариями). Чуть ли не все президенты США регулярно путали географические понятия и страны, а нынешний, так и вовсе, периодически не только не понимает, где он находится.

Но не Америкой единой, как говорится. Предыдущий Генеральный секретарь НАТО датчанин Андерс Фог Расмуссен своим внешним видом наводил на мысль, что физиогномика – это не такая уж и лженаука. Но сменивший его на этом посту норвежец Йенс Столтенберг, несмотря на чуть ли не образцовую внешность, даст Расмуссену сто очков вперед.

В интервью The Wall Street Journal Столтенберг раскрыл причины расширения НАТО на Восток. По его "компетентному" мнению, причиной этого стала Россия, ведь "рекордное расширение сил НАТО" (как и само активное наступление НАТО на восток – прим. авт.) "началось с присоединения Крыма к России в 2014-м году".

Бабахнул в белый свет, как в копеечку! Ну не может нормальный человек, возглавляющий НАТО, не знать историю альянса или так самозабвенно складывать цифры, что они не имеют никакого отношения не только к математике, но и к арифметике.

Итак, проведем краткий курс ликбеза для Генсека НАТО. Альянс был образован в 1949-м. Кстати, это ответ на еще одну историческую ложь от Столтенберга и его команды, что НАТО организовали в ответ на Варшавский договор, который, как известно, был создан только в 1955-м. И после 2014-го – года - воссоединения Крыма с Россией (правильный термин звучит именно так – прим. авт.) – блок пополнился лишь двумя государствами: Черногорией в 2017-м и Северной Македонией в 2020-м.

По смыслу это как раз было расширением не на восток, а на запад. Потому что эти небольшие государства оставались белыми пятнами на карте НАТО в Восточной Европе. А вот до 2014-го после распада Советского Союза прошли три волны расширения НАТО, и именно на восток. Четвертая волна пришлась на 1999-й год, когда членами альянса стали бывшие участники Организации Варшавского договора (ОВД) Венгрия, Польша и Чехия. В пятую волну в 2004-м НАТО пополнилось Болгарией, Латвией, Литвой, Эстонией, Румынией, Словакией, Словенией. Тут уже не только бывшие участники ОВД, но и экс-советские республики. В шестую волну в НАТО попали в 2009-м Албания и Хорватия. Как там еще подживает сравнение с расширением блока после 2014-го. Не смешно?

А Столтенберг, как тупой попугайчик, которого научили немудреному "Петька –дурак" повторяет и повторяет, не вдумываясь в смысл произносимого, совершеннейшую и абсолютную чушь.

Или же возьмем другую составляющую. Дескать, Столтенберг говорил о расширении не самого НАТО, а сил НАТО. И тут Генсек НАТО попал впросак.

- Сейчас в Европе больше американских солдат, чем семь лет назад. На самом деле вместе мы делаем сейчас в Северной Америке и Европе больше, чем за многие десятилетия, - якобы откровенно заявил Йенс, чуть не раскрыв "большую военную тайну". Но не раскрыл, так и не сказал, сколько.

Впору вспомнить известную присказку про ложь, большую ложь и статистику. Теперь после статистики должны идти заявления Генсека НАТО. Начнем с того, что по данным The Military Balance в 2013 г. численность американского воинского контингента составляла 70,1 тыс. человек. К 2016 г. она сократилась до 67,1 тыс. человек. И события 2014-го на это не повлияли. А вот потом численность американских войск колебалась то в одну, то в другую сторону. К 2020-му американский контингент в Европе насчитывал 52 тысячи военнослужащих, а летом того же года президент Трамп заявил от необходимости сократить его численность до 25 тысяч солдат.

Сейчас в Европе, по подсчетам с учетом косвенных данных, около 70 тысяч американских военных. Гигантского роста по сравнению с 2014-м, вопреки тому, что говорит Столтенберг, нет. Да, ранее были выведены американские танки, а сейчас введены назад, да, идет ротация с заменой на более современную технику, в последние годы наращивается и численность. Если сравнить именно с последними годами, а не с 2014-м.

И почему-то господин Генсек НАТО Йенс Столтенберг забыл про армии стран, вступивших в НАТО. А без учета "мощных военных держав" Черногории и Северной Македонии это около 300 тысяч военнослужащих в армиях стран – новых членов НАТО. Так что, соврамши вы, господин Столтенберг. Соврамши с расчетом на то, что читающая The Wall Street Journal западная публика схомячит жвачку дезинформации, выпущенную для нее, не полезет проверять цифры и не станет задавать вопросы.

И соврамши – это еще очень хороший вариант. Потому что если г-н Столтенберг реально верит в то, что он говорит, то господину Столтенбергу надо срочно уходить в отставку и идти вновь в школу изучать историю с географией. И при этом варианте в таком случае еще ужаснее, чем просто при лжи, что вопросы войны и мира на планете зависят от таких не блещущих, мягко говоря, интеллектом. И я этому уже как-то почти не удивляюсь. Слишком много Грет Тунберг стал производить в последние годы Западный мир, и чересчур важные они начали занимать.

Право слово, планета заслуживает лучшего.