Джон Керри обвинил Трампа в том, что он позорит страну

СЕГОДНЯ 23:01 2019-01-30T23:01:01+03:00

Экс-госсекретарь США признался, что никогда не видел столь опасного президента, как действующий американский лидер

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Экс-госсекретарь США Джон Керри раскритиковал внешнюю политику американского президента Дональда Трампа и обвинил его в том, что он "позорит страну" на мировой арене.

Так, по мнению политика, республиканец с "полным пренебрежением" относится к своей стране и подрывает саму основу демократии, разъединяя граждан между собой и изолируя государство в целом. Также Керри уверен в том, что нахождение Трампа у власти представляет угрозу институтам и альянсам, выстраиваемым со времен Второй мировой войны.

"За все десятилетия моей государственной службы я никогда не видел лидера, столь разъединяющего и опасного, как Дональд Трамп, и я, конечно, никогда не видел, чтобы американский президент угрожал нашей национальной безопасности путем твитов", - приводятся слова бывшего госсекретаря в открытом письме сторонникам по Демократической партии.

Напомним, что ранее Джон Керри заявил о намерении участвовать в президентских выборах в США в 2020 году.

Сайт kp.ru писал о том, что действующий глава государства позитивно отреагировал на данную новость. По мнению Трампа, такой расклад является очень удачным.

ИСТОЧНИК KP.RU