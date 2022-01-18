«Уходя от погони, меняют по 3-4 машины»: Почему третьи сутки не могут найти грабителей, отобравших 100 млн рублей у вдовы Градского

Марина Коташенко и Александр Градский. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Преступников, которые ограбили вдову Александра Градского и вынесли из дома 100 млн рублей, ищут уже третьи сутки. Напомним, по словам Марины Коташенко, трое неизвестных мужчин кавказской внешности заставили ее под дулом пистолета отдать хранившиеся дома деньги. Как ранее сообщал сайт kp.ru, ограбление произошло около 12:30, но в отдел полиции Коташенко приехала писать заявление лишь в 18:55. Сама женщина объясняет это тем, что бандиты ее запугали и угрожали убить детей, если она сообщит в полицию. Однако скептики считают, что вдова певца таким образом могла дать преступникам фору, чтобы скрыться и вообще, вся эта история с ограблением может быть инсценировкой.

Тем не менее, неизвестных ищут.

О том, как ведется розыск по подобным делам, корреспонденту kp.ru рассказал подполковник полиции в отставке, в 90-е - оперативник РУБОП (регионального управления по борьбе с организованной преступностью) Станислав Рыбчинский.

ЧТО ТАКОЕ ПЛАН «ПЕРЕХВАТ»

- Для начала - вопрос, который не дает покоя многим уже третий день. Шесть часов форы, которые были у преступников, чтобы скрыться, - это катастрофа для дальнейшего розыска?

- Это, безусловно, много. Я по своему опыту скажу. В большинстве случаев потерпевшие действительно звонят в полицию сразу, как только преступники их оставили. Это банальная злость. У тебя же деньги забрали! Но в жизни бывают все-таки разные случаи. Женщину могли сильно запугать. Например, заявить, что ее телефон прослушивается, а за ее домом следят их подельники. Мол, если поедешь в полицию - не доедешь. Могли так блефовать. Шанс, что все было именно так, есть. Но очень маленький. Лично я согласен, что вся эта история - очень странная.

Вдова Александра Градского заявила, что бандиты ее запугали и угрожали убить детей, если она сообщит в полицию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Расскажите, как ведется розыск, если потерпевший все-таки звонит сразу и преступников начинают искать сразу. Знаменитый план «Перехват»?

- Давайте я вам объясню, как это было раньше и как сейчас. Например, даже в 1990-е милиционеров физически было очень много, а автомобилей на дорогах намного меньше. Поэтому, как только объявлен план «Перехват», все наряды патрульно-постовой службы оперативно занимают все ключевые перекрестки и останавливают машины, подходящие под описание. Сейчас же, после всех сокращений, сотрудников в полиции стало намного меньше. Перекрывать все дороги просто некем. Поэтому вся надежда на камеры. Но камеры ищут в потоке указанные на поиск номера. Если преступники не совсем малограмотные, они меняют номера через какое-то время и так скрываются.

- По словам Коташенко, преступники сначала устроили автоподставу. Врезался в ее «Лексус» «Фольксваген Джетта». А через полчаса грабителей с кучей денег ждал в условленном месте другой автомобиль, «Мерседес». Сколько машин они вообще могли поменять, скрываясь?

- Две, три, четыре. При этом, если это опытные преступники, они четко понимали, где камеры есть, а где нет. (Например, в месте подстроенной аварии оказалась «слепая зона» для камер, - Авт.).

РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО

- Шансы поймать этих грабителей, если было упущено столько времени, есть?

- Есть, конечно. Я не буду раскрывать всех деталей, какую работу сейчас проводят полицейские, которые их разыскивают. Чтоб не предупреждать преступников. Но тут - дело резонансное. На него наверняка брошены большие силы, потому что обязательно нужно отчитаться: мы их поймали! Если дело «обычное», все это в рамках текучки. Например, случай из моей нынешней адвокатской практики. Пару лет назад в том же поселке, где находится дом Градского, кто-то сжег машины моей доверительницы. Это все попало на видео: человек перелез через забор, облил машины на несколько миллионов рублей бензином, и поджег. Мы назвали предполагаемого заказчика, но уголовное дело так и осталось висяком.

- Если предположить, где сейчас могут прятаться трое грабителей, что они выберут с большей долей вероятности - глухую деревню или большой город?

- В большом городе проще затеряться, конечно. Но в метро, например, очень успешно работают камеры с системой распознавания лиц. Даже если есть только фотороботы преступников, система может найти совпадение среди лиц пассажиров. А дальше - дело техники. Многих так и ловят.