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Наука19 января 2022 15:15

В окружении галактических монстров: астрономы пересчитали черные дыры во всей Вселенной

Астрономы насчитали порядка 40 квинтиллионов черных дыр во Вселенной
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Во Вселенной полно черных дыр, но не бесконечно много.

Во Вселенной полно черных дыр, но не бесконечно много.

Число черных дыр в обозримой Вселенной впервые прикинули итальянские ученые из Международной школы перспективных исследований (SISSA), большим коллективом которых руководили Андреа Лапи (Prof. Andrea Lapi) и Люмен Боко (Lumen Boco). О чем сообщили в журнале Astrophysical Journal. На публикацию в нем ссылается портал EurekaAlert, который обнародовал выводы, к которым пришли итальянцы. Главный из них таков: вселенских монстров астрономическое количество. Что не сильно удивляет.

«Счетоводы» уточняют: в обозримой Вселенной – в ее сфере, диаметр которой составляет 90 миллиардов световых лет, находятся 40 000 000 000 000 000 000 черных дыр - 40 миллиардов миллиардов. Или 40 квинтиллионов. Это – как минимум.

Подсчеты, которые дали столь впечатляющий результат, конечно, были теоретическими. Ученые провели их, разработав, как они сами выразились, «оригинальный подход, сочетающий в себе современное моделирование образования и эволюции одиночных и двойных звезд, основанное на понимании соответствующих физических явлений и процессов, происходящих в галактиках на протяжении всей истории Вселенной».

Массы учтенных ныне черных дыр превышают солнечную в 5-160 раз. Их общий вес составляет примерно 1 процент от массы всей барионной – обычной – материи Вселенной.

Итальянские астрофизики полагают, что самые «тяжелые» черные дыры звездной массы образуются в результате слияния двойных черных дыр в скоплениях звезд.

Итальянские астрофизики полагают, что самые «тяжелые» черные дыры звездной массы образуются в результате слияния двойных черных дыр в скоплениях звезд.

Астрономы полагают, однако, что черных дыр, на самом деле, гораздо больше. Ведь помимо пересчитанных сейчас, есть и более массивные. И даже сверхмассивные. Один из таких «супертяжеловесов», похоже, обнаружили недавно астрофизики Института межзвездной физики Общества Макса Планка (Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics) и Университетской обсерватории Мюнхена (University Observatory Munich). Он притаился в почти потухшей галактике Holm 15A, находящейся в 700 миллионах световых лет от Земли в галактическом скоплении Abell 85. Расчеты, основанные на анализе характера движения местных звезд, продемонстрировали: масса расположенной тут черной дыры составляет 40 миллиардов солнечной. Циклоп какой-то.

В планах итальянцев и коллег-единомышленников из других стран пересчитать всех вселенских монстров – все их многообразие. И пересчитав, определить какая масса материи, в итоге, сосредоточена в черных дырах.

Задача считается чуть ли не самой актуальной для современной астрофизики и космологии. Решив ее, можно было бы хоть чуть-чуть, но продвинуться в понимании процессов образования и эволюции Вселенной, вникнуть в суть изменений, которые произошли после Большого взрыва ее породившего, и прояснить роль черных дыр, назначение которых пока загадочно. Но ведь для чего-то природа их создала и запустила в работу.

Свой подсчет черных дыр ведут и астрофизики гравитационных обсерваторий LIGO и VIRGO, которые ловят гравитационные волны - колебания ткани пространства-времени, возникающие в том числе в результате слияния и образования черных дыр. Как раз на днях – 16 января 2022 года – ученые зафиксировали очередной всплеск, связанный, скорее всего, с жизнедеятельностью черных дыр.

Кстати, при черных дырах могут находиться планеты. В том числе и обитаемые. Ведь крупные черные дыры, как выяснилось, способны, как и звезды, формировать планеты из протопланетных дисков — скоплений пыли, льда и газов. К такому выводу пришли японские ученые из Университета Кагосимы (Kagoshima University), ведомые Кеийчи Вада (Keiichi Wada).

Из расчетов японцев следует, что фильм «Интерстеллар» не столь уж далек от реальности: при сверхмассивных черных дырах в самом деле могут находиться планеты. Подробности в нашем материале.

Обитателям некоторых планет во Вселенной вместо Солнца светит Черная дыра. Точнее вещество, которое она пожирает.

Обитателям некоторых планет во Вселенной вместо Солнца светит Черная дыра. Точнее вещество, которое она пожирает.

Наука: Клуб любознательных