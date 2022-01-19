68-летний Андрей Макаревич станет отцом в четвертый раз

Теперь Макаревич снимает свой «Смак» вместе с женой. Фото: _einatklein_/Instagram

Андрею Макаревичу в наступившем году предстоит испытать счастье позднего отцовства. Его четвертая жена, журналистка и блогер Эйнат Кляйн, носит под сердцем наследника 68-летнего ветерана сцены. Когда в декабре Макаревич с супругой (настоящее имя Эйнат - Инна Калинина, новое она взяла при переезде из родного Киева в Израиль) посетили светское мероприятие в Москве, гости сразу заметили ее округлившийся живот. Эйнат в своем блоге возмутилась: мол, как можно только по фото что-то утверждать, не имея официальных подтверждений. Однако отметила, что поздравляют их уже даже знакомые.

В окружении Макаревича kp.ru подтвердили: супруги действительно ждут ребенка. Когда мы позвонили сыну музыканта Ивану Макаревичу, он признался, что уже поздравил отца. Но отметил, что не имеет права говорить об этом в интервью, поскольку это личная жизнь родителя. Сам лидер «Машины времени» по телефону принял поздравления от «Комсомольской правды», но особо распространяться на эту тему не стал:

- Андрей Вадимович, узнали счастливую новость о том, что вы готовитесь стать отцом. От души вас поздравляем!

- Спасибо вам большое, но я раньше времени такие вещи не обсуждаю. Спасибо за поздравления! - коротко ответил музыкант.

«Сына назовут Вадимом»

Для 37-летней Эйнат это будет не только первый, но и поздний ребенок. Как говорят в окружении рокера, решение стать родителями было для супругов взвешенным, и ожидаемый малыш очень желанный. По некоторым сведениям, Макаревич и его избранница ждут сына. И назвать хотят Вадимом в честь деда, но это пока только планы, которые могут поменяться.

Одна из знакомых жены Макаревича предположила, что Эйнат могла воспользоваться услугой ЭКО в Израиле.

- Сейчас это модная процедура, которая позволяет отсеять некачественный биоматериал, чтобы родился здоровый ребенок, - сообщила она «КП». - Впрочем, утверждать не берусь, так это было или зачат ребенок естественным путем. Да это и не столь важно, главное, как говорится, результат. Беременность Эйнат переносит хорошо. Пьет витамины, наблюдается у врачей, много двигается, придерживается здорового образа жизни. Кстати, Макаревич ей дома сам вкусно готовит и о ней заботится, просто пылинки сдувает. Он очень галантно ухаживает за супругой.

По слухам, рожать Эйнат планирует в Израиле. Говорят, что пока супруги проводят время в просторном и уютном подмосковном загородном доме Макаревича площадью 400 квадратных метров (особняк расположен на 20 сотках земли). Супруги много гуляют на свежем воздухе. Вечера любят проводить вместе. Иногда принимают гостей. В целом живут довольно обособленной жизнью. Эйнат любит много читать. А Макаревич рисует. Как-то он признавался, что ему не нужны самолеты, яхты и другие богатства, для жизни ему достаточно самых элементарных вещей.

Эйнат Кляйн покорила музыканта во время совместного путешествия по Эфиопии. Фото: _einatklein_/Instagram

Двое на кухне - пара

- А ты какую любишь еду? - спрашивает он ее.

- А я вообще люблю любую еду! - смеется она.

И он расплывается в улыбке, лихо шинкуя овощи и поглядывая на нее, как кот на сметану. Это Макаревич и Эйнат Кляйн колдуют на кухне и снимают для YouTube свой проект «Смак с Андреем Макаревичем». Глядя на музыканта и его четвертую жену, удивляешься, как гармонично они смотрятся вместе. А ведь еще в 2018 году Макаревич заверял, что разочарован в семейной жизни:

- Я не считаю, что одиночество - это недостаток. Я считаю, что это достоинство. Для чего мне нужна спутница жизни? Рубашки стирать? Для этого есть специально обученные люди. Борщи варить? Я и сам их прекрасно варю.

А теперь он с удовольствием принимает заботу любимой. Кляйн рассказывала в интервью, что ее родители (и она вместе с ними, живя в Киеве) по утрам любили смотреть передачу «Смак» с Макаревичем. И девушка под дистанционным руководством будущего мужа научилась готовить.

- Мои женщины всегда уступали мне место на кухне. Я сам был уверен, что что-то умею - пока в моей жизни не появилась женщина, которая готовит значительно лучше, чем я, делает это очень профессионально и красиво, - нахваливал свою Эйнат рокер.

Они познакомились пять лет назад во время отдыха Макаревича в Эфиопии. Эйнат была в этой поездке гидом. Макаревича привлекли в ней компетентность, эрудированность и азарт. Она оказалась такой же страстной путешественницей, как и он. Эйнат имеет два высших образования (журналистское и историческое), знает шесть языков (кроме русского и украинского, еще английский, турецкий, арабский и иврит). Кстати, со слов Кляйн, она и имя себе выбирала по науке. С ее слов, Кляйн на языке восточноевропейских евреев идиш означает «маленький». Эйнат на иврите - «горный источник», а на государственном языке Эфиопии (амхарском) - «мама».

Влюбленные официально скрепили свои отношения в декабре 2019-го. Не обошлось без экзотики - свадьбу сыграли в Яффе по еврейским традициям, как того хотела невеста. Отмечали скромно, среди гостей были только родные и самые близкие друзья пары. Оповещать супруги общественность не стали, так что поклонники музыканта узнали об их браке спустя год.

Сразу после свадьбы пандемия 2020 года принесла им испытание. Тогда Макаревич улетел в Москву, а жена должна была отправиться из Израиля в российскую столицу следом за ним, но рейсы отменили. Супруги общались по видеосвязи. Когда же появилась возможность перелетов, жена приехала к Макаревичу и ради него решила остаться в Москве. Она увлекалась виноделием, а теперь устраивает онлайн-дегустации вин. Кроме того, ведет свой блог.

Кстати, брак с Макаревичем у Эйнат не первый. В 2011 году она вышла замуж в Израиле за ученого, специализирующегося на химической физике, - своего земляка с Украины Дмитрия Резникова. Через четыре года супруги расстались.

Внебрачные дочери

О внебрачной дочери Дане рокер узнал, когда она уже была взрослой. Сейчас Дана живет в США. Во втором браке артиста родился сын Иван Макаревич, он - актер. Фото: amesoclahoma/Instagram

Знакомые уверены, что Макаревич с удовольствием погрузится в отцовство и наверстает все, что не смог испытать раньше. Ведь своих троих детей от других женщин он, по сути, и не воспитывал. Первого ребенка, внебрачную дочку, Макаревич в детстве даже не видел. Отцом он стал в 22 года и о дочери Дане узнал спустя десятилетия, когда она сама ему позвонила. Отказываться от выросшей наследницы, как это часто делают звездные отцы, не стал.

- Я не знал о ней ничего. Дана позвонила и все объяснила, - рассказывал рокер.

Через год после рождения первой дочки, в 1976 году, женился на Елене Фесуненко, чей отец, политобозреватель Игорь Фесуненко, помогал «Машине времени» в раскрутке. Через три года жена ушла от музыканта. После семейного фиаско Макаревич пустился во все тяжкие - благо недостатка в женском внимании он никогда не испытывал.

Его второй законной женой стала бывшая супруга друга. Когда Алла Голубкина развелась с основателем «Воскресения» Алексеем Романовым, «машинист» позвал ее замуж. Она, как вспоминала, переехала к нему домой вместе со своей таксой и печатной машинкой, взяла его фамилию. В этом браке родился сын Иван Макаревич. Однако Иван был совсем маленький, когда родители развелись. Сегодня Ивану 34 года, он актер.

В 50 лет Макаревич женился в третий раз - на фотохудожнице Наталье Голубь. На момент знакомства она работала гримером в группе Гарика Сукачева. С ней он прожил в браке дольше всего - семь лет. Потом ходили слухи о его романе с участницей «Евровидения» Марией Кац. Вместе они гастролировали, выбирали ему квартиру в Израиле, но потом разбежались. До 60 лет про Макаревича шутили, что ни одна женщина не задерживалась рядом с ним дольше, чем гитара.

Помимо законного сына и внебрачной дочки Даны, у Макаревича выросла еще одна внебрачная дочь, тоже нечасто видевшая отца. Ее родила журналистка Анна Рождественская, с которой Макаревич встречался в конце 90-х. По словам Анны, кто-то нашептал музыканту, мол, Рождественская таким хитрым способом хочет женить его на себе.

Еще одна внебрачная дочь звезды живет в Москве. Анна учится в МГУ. Фото: Евгения ГУСЕВА

- От аборта я отказалась. Дальше было хуже. Я попросила у него денег - очень хотелось черешни. Килограмм стоил 42 рубля. «Ты мне слишком дорого обходишься», - заявил Макаревич. Я с ужасом подумала, что он будет говорить это всякий раз, когда мне понадобится новая пеленка или распашонка, и пошла работать. Я сама зарабатывала вплоть до родов. Андрей ездил на гастроли уже один. Когда он бывал дома, то его все раздражало, - вспоминала Рождественская.

По ее признанию, ребенком певец не занимался и не интересовался, хотя в финансовой помощи не отказывал. Когда их дочке Ане, родившейся в 2000 году, исполнилось четыре года, она захотела увидеться с папой, но встречи с ним оказались крайне редкими и короткими.

- Некоторые думают, что, если внезапно родить ребенка, можно заставить мужчину вступить в брак. Они ошибаются. Если нет любви, брак не может стать счастливым. Если женщина решает все-таки родить, она берет на себя персональную ответственность, и никто ей это запретить не может. Так и появились на свет мои дочери... Тем не менее у меня с ними отличные отношения. Помогаю чем могу, - рассказывал в одном интервью лидер рок-группы.

Анна обучается в МГУ на химфаке, увлекается игрой на гитаре и фортепиано. Старшая внебрачная дочь Дана проживает в США со своими детьми. Внуки Макаревича Джимми, Эмма и Сара не знают русского языка. Все дети Андрея Вадимовича находятся друг с другом в хороших отношениях и общаются с его женой Эйнат.

А КТО ЕЩЕ?

«Бедная овечка» Свиридова и ведущая Ксения Стриж

Приписывали Макаревичу роман с певицей Аленой Свиридовой. А в 90-х светская тусовка обсуждала, что он влюблен в радиоведущую Ксению Стриж.

- Общая знакомая рассказала ему, что я буду на новоселье у нашего однокурсника. Андрей позвонил и позвал за город в свой дом. Я тогда ответила: «Вообще-то я одна к незнакомым мужчинам по ночам не езжу». Именно поэтому он сказал взять такси и приезжать нам всем. Утром Андрей отвез меня в студию, и я призналась, что состою в отношениях. Он, конечно, был удивлен, но велел собирать сумки. За 15 минут я собралась и переехала к нему на четыре года, - рассказывала Стриж в программе «Судьба человека».

До загса влюбленные так и не дошли, а расстались так же быстро, как и сходились. «Мы распили бутылку вина, попрощались и потом не виделись больше месяца. Не звонили друг другу, но его приятели позднее рассказывали, что он очень переживал. Никаких скандалов не было», - рассказывала она в телеинтервью. После расставания остались добрыми товарищами.

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