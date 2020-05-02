2020-05-02T13:38:11+03:00
Звезды

Молодая жена Андрея Макаревича: «Какая песня мужа любимая? Для каждого настроения - своя»

Эйнат Кляйн, молодая жена Андрея Макаревича, - интеллектуалка, говорит на пяти языках, обожает Эфиопию и вино [эксклюзив kp.ru]
Антонина ВЕТКИНА
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В Израиле тоскует молодая жена МакаревичаВ Израиле тоскует молодая жена МакаревичаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Андрей Макаревич-то женился! В декабре еще, а всплыло только сейчас. Он карантинится в Москве, она — у себя дома в Израиле… У Эйнат Кляйн украинские корни, она давно живет в Израиле, по образованию специалист по Ближнему Востоку. Училась в Бар-Иланском университете в Тель-Авиве. Кроме русского и иврита, говорит на арабском, английском, украинском. Давно занимается туризмом — возит группы по всему миру.

Главная ее страсть - Эфиопия. Сайт Эйнат до сих пор рекламирует туры в эту африканскую страну. Дикие племена долины Ома, вулкан Эрта-Але. Дорого, эксклюзивно, симпатичный гид. «С ней нескучно ехать в машине 6 часов подряд: Эйнат настоящий интеллектуал, а ее способность поддержать разговор на абсолютно любую тему поражает», - пишут в отзывах ее клиенты. В одно из таких путешествий и поехал Андрей Макаревич. И влюбился...

Из-за коронавируса этот бизнес рухнул. Но сидеть просто так без дела скучно. Вот Эйнат с компаньонами и открыла винную компанию. Продвигать намерены израильские вина. Работает это так: люди заказывают вино, а Эйнат устраивает онлайн-дегустацию — первая намечена на 7 мая.

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В общем, мне даже начинает нравиться
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Жить молодые явно планируют на две страны. У Эйнат в Израиле работа, друзья. Находим ее телефон. Заказать вино в Москву не сможем при всем желании, но поздравить-то человека можно.

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Раньше ведь как было? Каждое воскресенье я просыпалась утром, выползала на кухню, мы завтракали с семьёй, а потом переползали в гостиную поближе к телевизору
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- Эйнат, поздравляем… Когда вы планируете воссоединиться? Говорят, скоро будут пускать самолеты понемногу.

- Как только возобновится авиасообщение, мы воссоединимся!

- Какая песня Андрея Макаревича ваша самая любимая?

- Мне кажется, что неправильно и невозможно выбирать «одну любимую песню». Для каждого настроения - свои любимые…

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ИСТОЧНИК KP.RU

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