У поклонников дух перехватило от вида Екатерины Климовой в белом бикини

43-летняя актриса сохранила шикарную фигуру даже после рождения четырех детей Фото: СОЦСЕТИ

Екатерина Климова неделю назад отправилась на отдых. Красавица-актриса наслаждается морем и солнцем в компании самых близких. Актриса также делится с поклонниками яркими фотографиями и видео, показывая себя в мини бикини.

Екатерина Климова может похвастать великолепной фигурой, которую она сохранила даже после рождения четырех детей. Актриса признается, что поддерживать форму ей помогает активный образ жизни. 43-летняя многодетная мать в настоящее время отдыхает на курорте.

Она разместила видео, показав, как загорает в белом бикини. Артистка эротично крутится в разные стороны, демонстрируя стройные ноги и тонкую талию, которой могут позавидовать гораздо более молодые женщины. Разумеется, эти кадры вызвали весьма бурную реакцию поклонников.

Публика буквально засыпала нестареющую звезду комплиментами. Тело звезды сразило наповал не только ее многочисленных подписчиков, но и молодую супругу известного юмориста Евгения Петросяна. Фигура артистки заслужила "лайк" от восхищенной Татьяны Брухуновой, которая сама крайне редко отваживается обнажаться на публике.

К слову, Климова признавалась в интервью, что поддерживать фигуру ей помогает активный образ жизни. Она считает, что если человека что-то не устраивает в собственной внешности, он должен активно работать над устранением недостатков. Впрочем, с некоторыми вещами, которые ее не устраивали в себе, знаменитости удалось смириться.

"Если понимаешь, что у тебя есть недостатки, - работай. Занимайся йогой, плаванием, чем хочешь - исправляй свои физические недостатки. Если, допустим, говорить про мой нос, то я просто переросла этот недостаток - и все. Были продюсеры и режиссеры, которые в самом начале пути убеждали меня в необходимости его поменять. Тогда меня остановила мысль, что я просто потеряю свою индивидуальность", - рассказывала знаменитость.