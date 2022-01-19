Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире19 января 2022 5:10

Лечить не будем: В Гонконге из-за коронавируса усыпят всех хомячков

Власти специального административного района Китая приняли решение уничтожить тысячи домашних животных
Юрий МАЙБОРОДА
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Ветеринары решили проверить животны

Ветеринары решили проверить животны

Фото: Shutterstock

Власти Гонконга приняли решение о принудительном уничтожении более 2000 хомяков после того, как у одного из сотрудников зоомагазин был выявлен коронавирус.

Вскоре после того, как продавец магазина домашней живности получил положительный результат анализа на COVID-19, а вслед за этим к врачам обратилась женщина, которая посещала тот же магазин, ветеринары решили проверить животных, выставленных там на продажу.

Под подозрение попали грызуны. После исследования кроликов, шиншилл и хомяков было установлено, что 11 хомячков заражены коронавирусом.

Врачи даже установили, каким именно штаммом: несмотря на широкое распространение в мире «омикрона» у хомяков выявлена «дельта».

Власти не только приняли решение ликвидации хомяков, как потенциальных носителей возбудителя опасной болезни, но и обратились к гражданам: всех, кто приобрел пушистых зверьков в зоомагазинах в конце декабря, просят немедленно вернуть их обратно и пройти тестирование на коронавирус.

– Мы оценили риски, связанные с этими животными, и они оказались относительно высоки. Поэтому приняли решение во благо общественного здравоохранения, хомяков усыпят. – заявил директор по сельскому хозяйству, рыболовству и охране окружающей среды Лян Сюфэй. Его слова приводит газета South China Morning Post.

Врачи отметили, что коронавирус у хомяков – первый известный случай среди этих животных вне экспериментов в лабораториях. На всякий случай 34 магазинам, торгующим хомяками, приказано приостановить деятельность.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙРаспространение коронавируса в мире