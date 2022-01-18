В Гонконге требуют истребить хомяков из-за возможного заражения от них COVID-19

В Гонконге истребят 2000 хомяков, шиншилл и других мелких грызунов из-за заражения человека ковидом от хомяка. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Гонконге усыпят около 2000 хомяков, шиншилл и других мелких домашних грызунов из-за того, что владелец зоомагазина заразился COVID-19 от одного из привезенных из-за рубежа хомяков. Об этом пишет издание South China Morning Post.

Медики установили, что владелец зоомагазина не мог заразиться ковидом от других людей. Источник его заражения долго не могли выяснить, пока не оказалось, что штаммом «дельта» коронавирусной инфекции инфицирован один из импортированных из Нидерландов хомяков. Позже ковид нашли еще у одиннадцати хомяков в том же зоомагазине и у двоих людей, с которыми контактировал заболевший хозяин магазина.

Импорт хомяков в регион приостановили. Администрация Гонконга приказала всем магазинам, где продаются хомяки, прекратить работу. Грызунов из магазинов усыпят, также сдать на усыпление питомцев приказано людям, которые купили хомяков после 22 декабря 2021 года. Хомяков, которые были куплены ранее, запрещено выносить из дома. Людям напомнили также о необходимости мыть руки после контактов с хомяками.

Ранее на kp.ru ученые рассказали, может ли человек заразиться COVID-19 от домашнего животного.

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