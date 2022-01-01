Анастасия Волочкова скатилась с лестницы на глазах у изумленного любовника

Анастасия Волочкова. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

У Анастасии Волочковой радость и счастье пришли в дом. Красавица-балерина бросила сначала конспиратора Олега, потом воцерковленного водителя Владимира. Но, как известно, свято место пусто не бывает. Теперь она привела в особняк нового любовника. От мускулистого красавчика артистка, судя по всему, потеряла голову. На глазах мужчины блондинка скатилась с летсницы.

В канун Нового года Анастасия Волочкова встретила любовь. Звезда выложила фото своего нового мужчины. На снимке балерина сидит на диване в обнимку с мускулистым красавчиком. Лицо своего ненаглядного она закрыла смайликом тигра. "В новый год - с влюбленностью! Я всем желаю счастья!" - гласит подпись к снимку.

Но на этом Настя не закончила. Спустя какое-то время она показала народу лицо любовника. Очередной мужчина Волочковой поразил фанатов артистки молодостью. Отдельного восхищения подписчиков балерины заслужили огромные бицепсы красавца.

Балерина записала серию домашних видео. Судя по всему, от нахлынувших чувств у нее буквально сорвало крышу. Она прыгала от счастья, обнималась с мускулистым другом, а потом и вовсе скатилась с лестницы. "Радость моя нескрываема! Влюбленность Нового года!" - гласит подпись к видео.

За кадром постоянно раздается мужской смех. Видимо, Волочкова приобщила нового любовника к процессу. Именно он снимал все ролики для Анастасии. "Я очень любвеобильный человек и практически никогда не была одна. И Бог, и Вселенная всегда посылали мне романтику. И если я чувствую, что отношения серьезные, то начинаю ими дорожить. Романтические отношения не скрываю", - говорит танцовщица.

Увы, артистка так и не порадовала поклонников совместными снимками со своей единственной дочерью Ариадной. Отца девочки Игоря Вдовина звезда по сей день обвиняет в краже трех миллионов долларов. Ариадна сейчас живет с отцом и его новой женой Еленой Николаевой.

"Два с половиной года назад я попросила Вдовина, чтобы он взял Аришу на каникулы. Я просто попросила неделю побыть с ребенком. И вот он воспользовался моментом и решил как бы ее подкупить. Он сделал дочери предложение, от которого она не отказалась. Что он будет давать ей деньги и обеспечивать и все, а маме ничего, и она согласилась", - цитирует ее Тeleprogramma.pro.

По словам Волочковой, она ждала, чтобы Ариша сама увидела, где настоящее, а где - фальшь. "Ариша живет с новой женой своего отца, сейчас уже вроде там родился ребенок. И Ариадна говорила мне о том, что это чужая для нее семья. Для этой женщины Ариша - совершенно чужой человек. И она бы не таскала дочку на все мероприятия, если бы ее фамилия была Вдовина, а не Волочкова. А потом, когда Ариша увидела, что у нее уже и лошадку отняли, и собачка вроде как не ее и этой тетеньке надо только с ней сфотографироваться, то, наверное, о чем-то призадумалась", - делится Настя сокровенным.