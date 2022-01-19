Глава Якутии Айсен Николаев - о крещенских купаниях: "Дмитрий Песков сказал правильно - это выбор каждого"

Айсен Николаев Фото: предоставлено пресс-службой

- Айсен Сергеевич, на брифинге Дмитрия Пескова (пресс-секретаря президента) речь зашла о том, что президенту не рекомендовали окунаться в прорубь в нынешнее крещенье. Я сказал, что вы в 40-градусный мороз погрузились в купель. И спросил: «Вы его похвалите или поругаете, как к этому относится Кремль?»Песков заявил, что это дело каждого.

Я смотрел кадры, которые вы мне прислали – с вашим погружением в купель, и мне холодно было даже смотреть. А как вы смогли, если на улице было минус 40?

- Вода, она всегда примерно одной температуры – три градуса.

- Тепла или мороза?

- Ну, на морозе вода замерзает.

- То есть, выходит, вы погрелись даже там?

- Ну, шутят так, что когда на улице минус 40, заходишь в воду греться. Но, конечно, вода холодная.

Глава Якутии Айсен Николаев Фото: предоставлено пресс-службой

- А как вы шли по морозу к купели, у вас же купальный костюм без подогрева?

- У нас вообще крещенские купания организованы очень серьезно, мы к этому относимся всегда очень внимательно. Я сам являюсь организатором этих купелей с 2007 года еще, когда мы с казаками и с общественниками начинали это дело. Обустраиваются специальные палатки, пушки тепловые ставятся, чтобы у купели не было слишком сильно холодно. Настил у нас из досок, чтобы люди, которые реально приходят в этот день на торжество, не причинили вред здоровью.

- Вы человек крещеный, поэтому я к вам обращаюсь не как к спортсмену, а как к человеку воцерковленному. Что вы ощущаете в святые мгновения, когда опускаетесь в купель?

- Во-первых, я всегда не просто прихожу в этот день и окунаюсь в прорубь, я всегда хожу в церковь, молюсь, исповедуюсь, причащаюсь и потом уже иду, окунаюсь в крещенскую купель. Потому что я считаю, что это очень важное для каждого православного человека мероприятие, когда мы чувствуем связь с Богом, когда мы очищаемся от всей той скверны, которой, к сожалению, в жизни у нас много. И мы получаем заряд светлой, божественной энергии на нашу работу, на наши добрые дела на год вперед.

Фото: предоставлено пресс-службой

- Скажите, как вы воспринимаете то, что журналист «Комсомольской правды» задал вопрос о вас пресс-секретарю?

- Знаете, в нашей стране, слава Богу, быть православным человеком и по возможности отдавать должное нашим традициям православным не возбраняется. В отличие от других стран, к сожалению, где, читаю, то там церковь закрыли, то тут что-то сделали, там ущемляют, там смеются. Ну, это просто ужас. Я считаю, что Дмитрий Сергеевич правильно сказал - это дело каждого. Ну, не во всех регионах из-за ковида ( коллективные крещенские купания), наверное, можно (проводить). Хотя у нас ковидная обстановка тоже далеко не простая, но мы сделали максимально всё, чтобы обеспечить безопасность людей.

- Спасибо огромное. Вас со светлым праздником, чтобы все было хорошо.

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