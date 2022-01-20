Друг Абдулова рассказал о предполагаемом внебрачном сыне актера: «Фото мальчика он носил в портмоне»

«Комсомолка» первой опубликовала кадр и сумела найти мальчишку с фото. Впрочем, сейчас он уже не мальчик. Александру Коваль 34 года и он тоже актер. Фото: Личный архив

Почти 14 лет после смерти Александра Абдулова фотография его предполагаемого внебрачного сына пролежала в любимом пиджаке актера. Снимок, который пролил свет на тайну существования ребёнка, был найден в конце 2021-го года. Но лишь сейчас стало изветно, кто этот мальчик с фото на оборотной стороне которого подпись: «Саша, это твой сын. Оля».

«Комсомолка» первой опубликовала кадр и сумела найти мальчишку с фото. Впрочем, сейчас он уже не мальчик. Александру Коваль 34 года и он тоже актер. Вот только о звёздном папе все это время он и не знал. До публикации снимка в газете мама Александра хранила семейную тайну.

Почти 14 лет после смерти Александра Абдулова фотография его предполагаемого внебрачного сына пролежала в любимом пиджаке актера. Фото: Личный архив

Только сейчас женщина призналась, что с Абдуловым познакомилась в 1986 году. Она тогда работала костюмером на Одесской киностудии, а он снимался в фильме «Десять негритят». Роман был недолгим, а через девять месяцев родился маленький Саша. Ольга оправляла актёру телеграммы, а потом и письмо с фото сына. Но Абдулов не отвечал. Напомним, на тот Александр Гаврилович был в венчаном браке с актрисой Ириной Алферовой. Совместных детей за 17 лет они так и не нажили.

На встречу с сыном с фото Абдулов так и не решился. При этом снимок мальчика он постоянно держал при себе и делился своими переживаниями о том, что где-то у него растет сын, с друзьями и коллегами.

- В 97 году Александр Гаврилович показал мне фотографию с этим мальчиком. Он хранил снимок в портмоне. Сказал так: «вот, посмотри, у меня сын растет», - рассказал «КП» Марк Горонок, актер, с 1996 по 1997 годы коллега Абдулова по «Ленкому». - Я тогда ответил, что мальчишка и правда на него похож. Хотя до того как, он фото показал, скептически отнесся к тому, что какая-то дама написала ему письмо о сыне. В то время Александр Гаврилович был просто мега популярен, и каждая вторая домохозяйка мечтала родить ему сына. Сейчас, спустя все эти годы, вообще сложно поверить, в то, что этот мальчишка с фото нашелся, что возможно именно он единственный сын Абдулова. Могу сказать, что если у них действительно одна кровь, то Александр-младший точно никогда не станет претендовать на наследство, не будет ни у кого и ничего просить. Таким был его отец, человек необыкновенно талантливый, совершенно независимый, кристально честный. Лично я хотел бы встретиться с его возможным сыном и готов это сделать в ближайшее время.

Снимок, который пролил свет на тайну существования ребёнка, был найден в конце 2021-го года. Фото: Личный архив

Судя по рассказу коллеги Абдулова, к родству с мальчиком актер относился со всей серьезностью. А иначе зачем он стал бы хранить его фотографию в портмоне? Восстановим хронологию. Возможный сын актера родился в 1987 году. Снимок мальчика его мама отправила Абдулову через два года, то есть в 1989-м году. Спустя почти десять лет актер показал фото своему коллеге по театральному цеху. А вот встретиться в предполагаемым сыном Абдулов так и не решился.

Напомним, Александр Абдулов был женат дважды. В первом венчаном браке с актрисой Ириной Алферовой он прожил 17 лет. Совестных детей у них не было. Единственная дочка Абдулова родилась меньше чем за год до его смерти. Сейчас Евгении Абдуловой 15 лет. Ее мама юрист Юлия Мишина вышла замуж за Абдулова в 2006-м году. Актер ушёл из жизни спустя два года после свадьбы, в 3 января 2008-го года.

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