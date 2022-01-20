Обильное питье, полоскание горла и жаропонижающие: Главный инфекционист Москвы рассказала, как лечить «омикрон»

До приема у врача можно воспользоваться симптоматическими средствами, которые есть в каждой домашней аптечке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заболеваемость ковидом в России снова растет. Новый высокозаразный штамм омикрон уже выявлен более чем в 50 регионах России. А в Москве и Подмосковье именно этот вариант коронавируса уже уверенно преобладает.

Главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина рассказала ТАСС, что уже можно делать первые осторожные выводы о течении заболевания при заражении омикроном. Симптомы нового ковида мало чем отличаются от обычного ОРВИ, при этом не похожи на те, что вызывали штаммы-предшественники.

- Симптоматика похожа на классические проявления ОРВИ, а, скорее всего, в арсенале почти каждой домашней аптечки есть безрецептурные средства, которые могут облегчить течение болезни, - сказала Светлана Сметанина. - Начало заболевания, как правило, сопровождается интоксикацией и высокой температурой, головной и мышечной болью.

Главный инфекционист призвала заболевших пить как можно больше (это стандартная рекомендация при интоксикации), не менее двух литров жидкости в день. Контролировать температуру тела как минимум трижды в день и при необходимости принимать жаропонижающие препараты - оптимально ибупрофен и парацетамол. Обычно врачи советуют взрослым сбивать температуру начиная с 38,5.

Для снижения неприятных ощущений в горле используйте средства местного действия с антимикробными и противовоспалительными свойствами, полоскания на основе трав или хлоргексидина.

- Ими нужно регулярно, по 4-5 раз в день, полоскать горло. Для уменьшения болевых симптомов можно применять таблетки или спреи с анестетиком, - дополняет главный оториноларинголог Москвы Андрей Крюков.

Омикрон нередко начинается с обильного насморка и заложенности носа. Обязательно промывайте его растровом морской воды. При необходимости, если заложенность мешает дышать, воспользуйтесь сосудосуживающими препаратами.

- Но сосудосуживающими каплями и спреями нельзя пользоваться более семи дней, - уточняет Крюков.

Самое главное: при первых признаках ОРВИ, даже если они незначительные, по вашему мнению – откажитесь от поездки на работу, походов в магазин, встреч с друзьями. Не создавайте угрозу заражения других людей. Эксперты предупреждают: омикрон частенько обманывает бытовые экспресс-тесты, так что даже если у вас оказался отрицательный результат, доверять ему на 100 процентов нельзя. Нужно обратиться за врачебной помощью.

В связи с большой нагрузкой на систему здравоохранения дозвониться для вызова врача может быть сложно. Поэтому в Москве рекомендовали тем, у кого температура не выше 38 градусов, самостоятельно обращаться в поликлиннику.

Без предварительной записи и звонка заболевших с симптомами ОРВИ принимают дежурные врачи (их количество увеличено). Возможно, придется подождать приема, но в течение того же дня вас обязательно осмотрит врач, сделает вам экспресс-тест и ПЦР-тест, сделает необходимые назначения. Если доктор посчитает необходимым, тут же возьмут анализы крови, сделают ЭКГ и др.

ВАЖНО!

- Принимать антибиотики в первые дни заболевания - большая ошибка, - уточняет главный инфекционист столицы Светлана Сметанина. - Антибиотики не способны справиться с вирусом, кроме того, они неблагоприятно влияют на нормальную микрофлору.

Эти таблетки назначает только врач и только в случае развития осложнений, вызванных бактериальной инфекцией.

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