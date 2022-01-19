В Депздраве Москвы рассказали о лечении при первых признаках "омикрона"

Первые симптомы "омикрона" похожи на другие вирусные заболевания Фото: REUTERS

При первых симптомах "омикрона" для облегчения болезни в качестве лечения следует принимать жаропонижающие и противовирусные препараты, а также много пить. Об этом рассказала ТАСС главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина.

По ее словам, так как основные симптомы совпадают с ОРВИ, то и лечение применяется соответствующее.

"Начало заболевания, как правило, сопровождается интоксикацией и высокой температурой, головной и мышечной болью, - уточнила Сметанина. - В этом случае необходимо выпивать не менее 2 л жидкости в сутки, измерять температуру тела три раза в день и принимать жаропонижающие препараты (ибупрофен, парацетамол)".

Врач также рекомендовала в дополнение к указанному лечению использовать противовирусные препараты. Они помогут уменьшить вирусную нагрузку на начальных стадиях болезни, облегчить симптомы и снизить продолжительность болезни.

Если температура выше 38 градусов держится дольше трех дней, то необходимо обратиться к врачу.

Антибиотики без назначения медиков принимать не рекомендуется. По словам Сметаниной, они зачастую бесполезны при вирусных инфекциях, при этом имеют опасные побочные эффекты.

Кроме того, не следует забывать о мерах безопасности по отношению к окружающим. В частности, нужно минимизировать контакты с другими людьми и выделить индивидуальные средства личной гигиены, бытовые предметы, полотенце, посуду и белье.

Как ранее писал сайт kp.ru, способность штамма коронавирусной инфекции "омикрон" к заражению на различных поверхностях со временем снижается. Причем, быстрее всего этот вариант ковида теряет свою активность на керамике, сообщили эксперты научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор".